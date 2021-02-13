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В Москве рабочий погиб на стройке
В Москве рабочий погиб на стройке
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с гибелью мужчины на стройке на улице Лобачевского, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T21:55
2021-02-13T21:55
2021-02-13T21:55
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таджикистан
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с гибелью мужчины на стройке на улице Лобачевского, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением двух рабочих с высоты при проведении работ в строящемся многоквартирном доме на улице Лобачевского", - говорится в сообщении.По предварительной информации, 13 февраля двое мужчин проводили строительные работы в многоквартирном доме. В результате падения в шахту лифта один мужчина 1994 года рождения скончался, второй - 1999 года рождения - доставлен в медицинское учреждение.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший является гражданином Таджикистана, оба рабочих, предварительно, не имели трудового договора.В ходе проверки, проведение которой поручено Никулинской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования. На место выезжал первый заместитель Никулинского межрайонного прокурора Олег Лунин.
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москва, таджикистан, происшествия
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку в связи с гибелью мужчины на стройке на улице Лобачевского, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением двух рабочих с высоты при проведении работ в строящемся многоквартирном доме на улице Лобачевского", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 13 февраля двое мужчин проводили строительные работы в многоквартирном доме. В результате падения в шахту лифта один мужчина 1994 года рождения скончался, второй - 1999 года рождения - доставлен в медицинское учреждение.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший является гражданином Таджикистана
, оба рабочих, предварительно, не имели трудового договора.
В ходе проверки, проведение которой поручено Никулинской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования. На место выезжал первый заместитель Никулинского межрайонного прокурора Олег Лунин.