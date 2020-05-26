СК завел четыре дела после гибели людей из-за штормового ветра на Урале

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, бушевал в регионе вечером в понедельник. Непогода затронула 23 муниципалитета, в которых расположены 120 населенных пунктов. Ураган повалил сотню деревьев, были повреждены десятки кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. Четыре человека погибли.