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2020-05-26T10:23
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СК завел четыре дела после гибели людей из-за штормового ветра на Урале
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РИА Новости

СК завел четыре дела после гибели людей из-за штормового ветра на Урале

10:23 26.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Свердловские следователи возбудили четыре уголовных дела по факту гибели людей в результате штормового ветра, сообщает региональное управление СК РФ.
Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, бушевал в регионе вечером в понедельник. Непогода затронула 23 муниципалитета, в которых расположены 120 населенных пунктов. Ураган повалил сотню деревьев, были повреждены десятки кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. Четыре человека погибли.
"По всем фактам гибели граждан, связанным с последствиями ураганного ветра, следственными органами СК России по Свердловской области возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.
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Так, в Екатеринбурге погиб рабочий, пострадавший при падении козлового крана на строительной площадке. Указывается, что во время непогоды должностные лица организации не приостановили работы, что повлекло смерть машиниста. Возбуждено дело по статье "нарушение требований охраны труда".
Еще один мужчина скончался в уральской столице после того, как во время урагана его ударило дверью складского помещения. Заведено дело о причинении смерти по неосторожности. По аналогичной статье возбуждены дела по факту гибели мужчины, которого смертельно травмировал фрагмент крыши, сорванной сильным ветром с двухэтажного здания в городе Арамиль, и смерти женщины в Полевском, на которую во время урагана упала ветка тополя.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургАрамильПроисшествия
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