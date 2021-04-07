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В Краснодаре рабочий погиб при падении строительного крана
В Краснодаре рабочий погиб при падении строительного крана
Рабочий погиб в Краснодаре при падении строительного крана на стройплощадке между опор Яблоновского моста, сообщает краевое управление СК РФ. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:58
2021-04-07T17:58
россия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
тахтамукайский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Рабочий погиб в Краснодаре при падении строительного крана на стройплощадке между опор Яблоновского моста, сообщает краевое управление СК РФ.Видеокадры с падением крана, задействованного в возведении нового моста через реку Кубань, который соединит Краснодарский край и Адыгею, появились к вечеру среды в краснодарских пабликах и Telegram-каналах."По предварительным данным, днем 7 апреля... на строительной площадке, расположенной между опор Яблоновского моста в городе Краснодаре, произошло обрушение грузоподъемного крана вместе с крановщиком… 35-летний крановщик скончался на месте", - сказано в релизе.Начата доследственная проверка: в ходе нее изымается документация, отражающая порядок эксплуатации грузоподъемного крана, а также выясняется, соблюдалась ли на объекте техника безопасности.Подъемный кран мог упасть из-за сильного порыва ветра, сообщает прокуратура Краснодарского края."Предварительной возможной причиной падения мог стать сильный порыв ветра, все обстоятельства выясняются", - сообщает надзорное ведомство, также организовавшее проверку по факту ЧП.Строящийся дублер заменит Яблоновский мост, который соединяет Тахтамукайский район Адыгеи и Краснодар и находится в ветхом состоянии. Помимо того, что он соединяет два субъекта РФ, через него проходит выход к трассам в направлении Черного моря.Длина нового моста составит 400 метров, он будет иметь по две полосы в каждом направлении, тротуар и велосипедную дорожку. Завершить все работы планируется в 2024 году.
https://realty.ria.ru/20210305/kran-1600061159.html
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, тахтамукайский район, происшествия

В Краснодаре рабочий погиб при падении строительного крана

17:58 07.04.2021
 
© Фото : СК РФ по Краснодарскому краюОбрушение грузоподъемного крана в Краснодаре
Обрушение грузоподъемного крана в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : СК РФ по Краснодарскому краю
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КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Рабочий погиб в Краснодаре при падении строительного крана на стройплощадке между опор Яблоновского моста, сообщает краевое управление СК РФ.
Видеокадры с падением крана, задействованного в возведении нового моста через реку Кубань, который соединит Краснодарский край и Адыгею, появились к вечеру среды в краснодарских пабликах и Telegram-каналах.
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"По предварительным данным, днем 7 апреля... на строительной площадке, расположенной между опор Яблоновского моста в городе Краснодаре, произошло обрушение грузоподъемного крана вместе с крановщиком… 35-летний крановщик скончался на месте", - сказано в релизе.
Начата доследственная проверка: в ходе нее изымается документация, отражающая порядок эксплуатации грузоподъемного крана, а также выясняется, соблюдалась ли на объекте техника безопасности.
Подъемный кран мог упасть из-за сильного порыва ветра, сообщает прокуратура Краснодарского края.
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"Предварительной возможной причиной падения мог стать сильный порыв ветра, все обстоятельства выясняются", - сообщает надзорное ведомство, также организовавшее проверку по факту ЧП.
Строящийся дублер заменит Яблоновский мост, который соединяет Тахтамукайский район Адыгеи и Краснодар и находится в ветхом состоянии. Помимо того, что он соединяет два субъекта РФ, через него проходит выход к трассам в направлении Черного моря.
Длина нового моста составит 400 метров, он будет иметь по две полосы в каждом направлении, тротуар и велосипедную дорожку. Завершить все работы планируется в 2024 году.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайТахтамукайский районПроисшествия
 
 
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