https://ria.ru/20210407/kran-1727249241.html

В Краснодаре рабочий погиб при падении строительного крана

В Краснодаре рабочий погиб при падении строительного крана

Рабочий погиб в Краснодаре при падении строительного крана на стройплощадке между опор Яблоновского моста, сообщает краевое управление СК РФ. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:58

2021-04-07T17:58

2021-04-07T17:58

россия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

тахтамукайский район

происшествия

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КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Рабочий погиб в Краснодаре при падении строительного крана на стройплощадке между опор Яблоновского моста, сообщает краевое управление СК РФ.Видеокадры с падением крана, задействованного в возведении нового моста через реку Кубань, который соединит Краснодарский край и Адыгею, появились к вечеру среды в краснодарских пабликах и Telegram-каналах."По предварительным данным, днем 7 апреля... на строительной площадке, расположенной между опор Яблоновского моста в городе Краснодаре, произошло обрушение грузоподъемного крана вместе с крановщиком… 35-летний крановщик скончался на месте", - сказано в релизе.Начата доследственная проверка: в ходе нее изымается документация, отражающая порядок эксплуатации грузоподъемного крана, а также выясняется, соблюдалась ли на объекте техника безопасности.Подъемный кран мог упасть из-за сильного порыва ветра, сообщает прокуратура Краснодарского края."Предварительной возможной причиной падения мог стать сильный порыв ветра, все обстоятельства выясняются", - сообщает надзорное ведомство, также организовавшее проверку по факту ЧП.Строящийся дублер заменит Яблоновский мост, который соединяет Тахтамукайский район Адыгеи и Краснодар и находится в ветхом состоянии. Помимо того, что он соединяет два субъекта РФ, через него проходит выход к трассам в направлении Черного моря.Длина нового моста составит 400 метров, он будет иметь по две полосы в каждом направлении, тротуар и велосипедную дорожку. Завершить все работы планируется в 2024 году.

https://realty.ria.ru/20210305/kran-1600061159.html

https://ria.ru/20201206/kran-1587911464.html

россия

краснодарский край

тахтамукайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, тахтамукайский район, происшествия