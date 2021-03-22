https://ria.ru/20210322/grunt-1602398391.html

В Волгограде рабочего насмерть засыпало грунтом

В Волгограде рабочего насмерть засыпало грунтом

Рабочего во время проведения земляных работ на строительной площадке засыпало грунтом в Волгограде, он погиб, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T21:20

2021-03-22T21:20

2021-03-22T21:20

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волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 22 мар - РИА Новости. Рабочего во время проведения земляных работ на строительной площадке засыпало грунтом в Волгограде, он погиб, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По информации СК, в понедельник днем бригада рабочих на месте будущего аквапарка в Кировском районе Волгограда засыпала песком траншею глубиной более 3,5 метров и длиной около 14 метров.Отмечается, что СК организовал доследственную проверку по факту гибели рабочего.

https://ria.ru/20210319/shakhta-1601912060.html

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волгоградская область

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия