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В Волгограде рабочего насмерть засыпало грунтом
В Волгограде рабочего насмерть засыпало грунтом
Рабочего во время проведения земляных работ на строительной площадке засыпало грунтом в Волгограде, он погиб, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:20
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 22 мар - РИА Новости. Рабочего во время проведения земляных работ на строительной площадке засыпало грунтом в Волгограде, он погиб, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По информации СК, в понедельник днем бригада рабочих на месте будущего аквапарка в Кировском районе Волгограда засыпала песком траншею глубиной более 3,5 метров и длиной около 14 метров.Отмечается, что СК организовал доследственную проверку по факту гибели рабочего.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде рабочего насмерть засыпало грунтом

21:20 22.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 22 мар - РИА Новости. Рабочего во время проведения земляных работ на строительной площадке засыпало грунтом в Волгограде, он погиб, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
По информации СК, в понедельник днем бригада рабочих на месте будущего аквапарка в Кировском районе Волгограда засыпала песком траншею глубиной более 3,5 метров и длиной около 14 метров.
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19 марта, 05:34
В Кемеровской области рабочий погиб в шахте

"В какой-то момент одна из стен рва обрушилась, в результате чего находившегося на дне 42-летнего монтажника засыпало землей. Остальные рабочие попытались оказать пострадавшему помощь, однако спасти его не удалось", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что СК организовал доследственную проверку по факту гибели рабочего.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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