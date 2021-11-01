https://ria.ru/20211101/tula-1757234349.html
Глава стройфирмы ответит в суде за гибель рабочего под ковшом экскаватора
Глава стройфирмы ответит в суде за гибель рабочего под ковшом экскаватора - РИА Новости, 01.11.2021
Глава стройфирмы ответит в суде за гибель рабочего под ковшом экскаватора
Руководитель строительной организации в Туле предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:58
2021-11-01T15:58
2021-11-01T15:58
происшествия
тульская область
тула
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Руководитель строительной организации в Туле предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего погиб один из работников – он упал в котлован и был смертельно травмирован ковшом экскаватора, сообщают СУСК России по Тульской области и областная прокуратура.Мужчина обвиняется по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)."Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении областной прокуратуры.По данным следствия, днем 24 июня 2021 года при строительстве жилого комплекса "Северная Мыза" города Тулы 39-летний работник упал в котлован и был засыпан грунтом, после чего получил травмы в результате работы ковша экскаватора, водитель которого не заметил падения мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался.Следствие и прокуратура сошлись в том, что глава стройорганизации нарушил правила безопасности при подведении коммуникаций к многоквартирным домам. В нарушение требований законодательства об охране труда директор допустил к работе 39-летнего работника, квалификация которого не соответствовала предъявляемым требованиям, не проведя ему вводный инструктаж по охране труда, уточняет прокуратура, и в итоге тот погиб.
https://ria.ru/20211017/perm-1754927320.html
https://ria.ru/20210830/5g-1747850115.html
тульская область
тула
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, тула, россия
Глава стройфирмы ответит в суде за гибель рабочего под ковшом экскаватора
Глава стройфирмы в Туле ответит в суде за гибель рабочего под ковшом экскаватора
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости.
Руководитель строительной организации в Туле
предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего погиб один из работников – он упал в котлован и был смертельно травмирован ковшом экскаватора, сообщают СУСК России
по Тульской области
и областная прокуратура.
Мужчина обвиняется по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
По данным следствия, днем 24 июня 2021 года при строительстве жилого комплекса "Северная Мыза" города Тулы 39-летний работник упал в котлован и был засыпан грунтом, после чего получил травмы в результате работы ковша экскаватора, водитель которого не заметил падения мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался.
Следствие и прокуратура сошлись в том, что глава стройорганизации нарушил правила безопасности при подведении коммуникаций к многоквартирным домам. В нарушение требований законодательства об охране труда директор допустил к работе 39-летнего работника, квалификация которого не соответствовала предъявляемым требованиям, не проведя ему вводный инструктаж по охране труда, уточняет прокуратура, и в итоге тот погиб.