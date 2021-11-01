https://ria.ru/20211101/tula-1757234349.html

Глава стройфирмы ответит в суде за гибель рабочего под ковшом экскаватора

Глава стройфирмы ответит в суде за гибель рабочего под ковшом экскаватора - РИА Новости, 01.11.2021

Глава стройфирмы ответит в суде за гибель рабочего под ковшом экскаватора

Руководитель строительной организации в Туле предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:58

2021-11-01T15:58

2021-11-01T15:58

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тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Руководитель строительной организации в Туле предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего погиб один из работников – он упал в котлован и был смертельно травмирован ковшом экскаватора, сообщают СУСК России по Тульской области и областная прокуратура.Мужчина обвиняется по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)."Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении областной прокуратуры.По данным следствия, днем 24 июня 2021 года при строительстве жилого комплекса "Северная Мыза" города Тулы 39-летний работник упал в котлован и был засыпан грунтом, после чего получил травмы в результате работы ковша экскаватора, водитель которого не заметил падения мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался.Следствие и прокуратура сошлись в том, что глава стройорганизации нарушил правила безопасности при подведении коммуникаций к многоквартирным домам. В нарушение требований законодательства об охране труда директор допустил к работе 39-летнего работника, квалификация которого не соответствовала предъявляемым требованиям, не проведя ему вводный инструктаж по охране труда, уточняет прокуратура, и в итоге тот погиб.

https://ria.ru/20211017/perm-1754927320.html

https://ria.ru/20210830/5g-1747850115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тульская область, тула, россия