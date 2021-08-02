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В Воронеже один человек погиб во время строительных работ
В Воронеже один человек погиб во время строительных работ - РИА Новости, 02.08.2021
В Воронеже один человек погиб во время строительных работ
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбудили в Воронеже после гибели каменщика и травмирования еще одного сотрудника... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:17
2021-08-02T17:17
происшествия
воронеж
воронежская область
россия
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РЯЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбудили в Воронеже после гибели каменщика и травмирования еще одного сотрудника подрядной организации, сообщило СУСК РФ по Воронежской области."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту происшествия на строящемся объекте в городе Воронеже, в результате которого погиб 57-летний и травмирован 48-летний сотрудники подрядной организации", - значится в сообщении.Предварительно установлено, что в понедельник примерно в 9:00 на улице Достоевского на строящемся объекте произошло "падение металлической конструкции выносной площадки для подачи строительного материала, расположенной на высоте около 20 метров". На месте погиб каменщик, еще один сотрудник был тяжело травмирован, его госпитализировали.Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинский экспертизы для установления точной причины смерти погибшего и степени тяжести вреда здоровью, причиненного 48-летнему мужчине, будет изъята служебная и техническая документация.
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происшествия, воронеж, воронежская область, россия
17:17 02.08.2021
 
В Воронеже один человек погиб во время строительных работ

В Воронеже каменщик погиб во время строительных работ, еще один человек пострадал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РЯЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбудили в Воронеже после гибели каменщика и травмирования еще одного сотрудника подрядной организации, сообщило СУСК РФ по Воронежской области.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту происшествия на строящемся объекте в городе Воронеже, в результате которого погиб 57-летний и травмирован 48-летний сотрудники подрядной организации", - значится в сообщении.
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Предварительно установлено, что в понедельник примерно в 9:00 на улице Достоевского на строящемся объекте произошло "падение металлической конструкции выносной площадки для подачи строительного материала, расположенной на высоте около 20 метров". На месте погиб каменщик, еще один сотрудник был тяжело травмирован, его госпитализировали.
Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинский экспертизы для установления точной причины смерти погибшего и степени тяжести вреда здоровью, причиненного 48-летнему мужчине, будет изъята служебная и техническая документация.
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