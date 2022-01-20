https://ria.ru/20220120/tuminas-1768355003.html

Биография Римаса Туминаса

Биография Римаса Туминаса - РИА Новости, 20.01.2022

Биография Римаса Туминаса

Художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Римас Владимирович Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва). РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T05:02

2022-01-20T05:02

2022-01-20T05:02

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Художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Римас Владимирович Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва).В 1970-1974 годах учился в Литовской консерватории (ныне Литовская академия музыки и театра).В 1978 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (курс Иосифа Туманова).В том же году в Театре драмы Литовской ССР он поставил спектакль "Январь" болгарского драматурга Йордана Радичкова. Его первой московской постановкой стала "Мелодия для павлина" чешского драматурга Освальда Заградника (1979) в Театре имени К.С. Станиславского.В 1979-1990 годах Римас Туминас работал режиссером в Государственном академическом драматическом театре Литвы (ныне Литовский национальный драматический театр), в 1994-1999 годах – главным режиссером театра. Среди его работ в театре – "Кошка на раскаленной крыше" (1983) Теннесси Уильямса, "Снежная королева" (1983) Евгения Шварца, "Тихая ночь" (1984) Гаральда Мюллера, "Царь Эдип" (1998) Софокла, "Ричард III" (1999) Уильяма Шекспира.В 1990 году Туминас основал Малый театр Вильнюса. Здесь были поставлены спектакли "Вишневый сад" (1990) Антона Чехова, "Галилей" (1991) Бертольда Брехта, "Улыбнись нам, Господи" (1994) Григория Кановичюса, "Маскарад" (1997) Михаила Лермонтова.В 2000-е годы на сцене театра режиссер осуществил постановки "Ревизор" (2001) Николая Гоголя, "Труффальдино, или Слуга двух господ" (2002) Карло Гольдони, "В ожидании Годо" (2002) Сэмюэля Беккета, "Семейные истории" (2003) Биляна Србляновича, "Три сестры" (2005) Антона Чехова, "Мадагаскар" (2004) и "Мистрас" (2010) Мариуса Ивашкявичюса. Римас Туминас осуществил ряд постановок за рубежом. Среди работ – "Дядя Ваня" (1992) Антона Чехова и "Дон Жуан" (1995) Жана-Батиста Мольера в Финляндии; "Чайка" (1993) и "Вишневый сад" (2000) Чехова, "Дон Жуан" (1995), "Ричард III" (2003) Уильяма Шекспира в Исландии; "Ромео и Джульетта" (2001) Шекспира и "Слуга двух господ" (2006) Гольдони в Польше; "Идиот" (2004) по Федору Достоевскому и "Вишневый сад" (2006) Чехова в Швеции.В 2000 году в Московском театре "Современник" он выпустил спектакль "Играем... Шиллера!" по пьесе Фридриха Шиллера "Мария Стюарт", в декабре 2007 года осуществил постановку "Горе от ума" Александра Грибоедова.В 2002 году на сцене Театра имени Евгения Вахтангова Туминас поставил спектакль по пьесе Николая Гоголя "Ревизор".В 2007 году Римас Туминас возглавил Театр имени Евгения Вахтангова в качестве художественного руководителя. В Вахтанговском театре им были поставлены спектакли "Троил и Крессида" (2008) Шекспира, "Последние луны" (2008) по пьесам Фурио Бордона и Гарольда Мюллера, "Дядя Ваня" (2009) Чехова, "Маскарад" (2010) Михаила Лермонтова, "Ветер шумит в тополях" (2011) Жеральда Сиблерайса.В 2011 году к 90-летию театра Туминас создал постановку "Пристань", посвященную актерскому служению и преемственности.Его постановка "Евгений Онегин" по Александру Пушкину в 2014 году была удостоена премии "Золотая маска" за лучшую работу режиссера. Туминас также осуществил в театре постановки спектаклей "Улыбнись нам, Господи" Григория Кановича (2014) и "Минетти" Томаса Бернхарда (2015).В ноябре 2016 года состоялась премьера спектакля "Царь Эдип" Софокла – совместный проект Вахтанговского театра и Национального театра Греции. В 2018 году состоялась премьера спектакля "Фальшивая нота" по пьесе Дидье Карона, главные роли в котором исполняют Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов. 8 ноября 2021 года состоялась премьера спектакля "Война и мир", приуроченная к 100-летнему юбилею Театра Вахтангова. В Большом театре Римас Туминас поставил оперы "Катерина Измайлова" (2016) Дмитрия Шостаковича и "Пиковая дама" Петра Чайковского (2018). В 2017 году осуществил постановку одноактных опер "Царь Эдип" Игоря Стравинского и "Замок герцога Синяя борода" Белы Бартока на сцене Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Режиссер ведет активную преподавательскую деятельность. С 1979 года преподавал в Литовской консерватории. В 2012 году он основал Первую студию Вахтанговского театра (в работе студии принимают участие студенты различных театральных вузов).Римас Туминас – лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1999 года. Награжден российскими орденами Дружбы (2010) и Почета (2017). Имеет Благодарность Президента РФ (2012), отмечен Почетной грамота Президента РФ (2021).Лауреат премии Правительства России (2021). Туминас также был удостоен Национальной премии Литвы (1994), Командорского креста ордена Великого литовского князя Гядиминаса (1998).Лауреат театральных премий "Чайка" (2000), "Хрустальная Турандот" (2010), премии имени К.С. Станиславского (2010), "Золотая маска" (2011, 2014), "Балтийская звезда" (2014), Премии Олега Табакова (2014), Премии имени Андрея Миронова "Фигаро" (2015), премии "Звезда Театрала" (2017) и др. Римас Туминас также стал лауреатом специальной премии "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2022). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, малый театр, гитис, большой театр, римас туминас