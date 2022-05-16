https://ria.ru/20220516/tuminas-1788906697.html

Мишустин подписал распоряжение об отмене премии Римасу Туминасу

Мишустин подписал распоряжение об отмене премии Римасу Туминасу - РИА Новости, 16.05.2022

Мишустин подписал распоряжение об отмене премии Римасу Туминасу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу, соответствующий документ... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T21:27

2022-05-16T21:27

2022-05-16T22:57

культура

римас туминас

михаил мишустин

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культура

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правительство рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры", - говорится в сообщении.Кроме того, кабмин России внес изменения в положение о премии правительства РФ в области культуры."Пункт десять положения о премии правительства Российской Федерации в области культуры, утвержденного постановлением... от первого февраля 2022 года №79 "о премии правительства Российской Федерации в области культуры и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации"... дополнить абзацем следующего содержания: " Решение о присуждении премии может быть изменено правительством Российской Федерации до вручения диплома лауреата премии, почетного знака лауреата премии и удостоверения к нему", - говорится в сообщении.В конце февраля директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что Туминас с 9 февраля стал "свободным художником - художественным руководителем" театра. По словам режиссера, он принял решение передать административные обязанности директору театра из-за возраста и проблем со здоровьем.В апреле спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой сообщил, что Туминас уехал из России в Литву.Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили 4 мая, что разыграли Туминаса: представившись министром культуры Украины, один из них предложил режиссеру поставить спектакль о Степане Бандере, и тот согласился. Также, по словам пранкеров, Туминас согласился на предложение вести диверсионную деятельность в Театре имени Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации российских деятелей на европейском культурном пространстве.Пресс-служба Театра имени Вахтангова сообщила 6 мая, что Туминас прекратил работу в учреждении.

https://ria.ru/20220504/prank-1786866650.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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