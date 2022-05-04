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Туминас согласился на предложение пранкеров поставить спектакль о Бандере - РИА Новости, 04.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220504/prank-1786866650.html
Туминас согласился на предложение пранкеров поставить спектакль о Бандере
Туминас согласился на предложение пранкеров поставить спектакль о Бандере - РИА Новости, 04.05.2022
Туминас согласился на предложение пранкеров поставить спектакль о Бандере
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, предложив ему поставить... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:52
2022-05-04T23:12
культура
новости культуры
россия
владимир краснов (пранкер вован)
алексей столяров (лексус)
римас туминас
литва
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, предложив ему поставить спектакль о Степане Бандере, культурный деятель согласился.Один из пранкеров представился министром культуры Украины Александром Ткаченко и предложил Туминасу поставить спектакль "Мой друг Бандера". Видеопранк был опубликован на канале Вована и Лексуса на Rutube. "Да, хорошо", — сказал Туминас, уточнив, в каком театре планируется постановка.Также он согласился на предложение "министра" вести диверсионную деятельность в Театре Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации российских деятелей на европейском культурном пространстве. "Конечно, таких вот откровенно высказывающих надо просто не допускать, забыть, стереть из памяти, если это возможно", — заключил Туминас.
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новости культуры, россия, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус), римас туминас, литва, украина, степан бандера
18:52 04.05.2022 (обновлено: 23:12 04.05.2022)
 
Туминас согласился на предложение пранкеров поставить спектакль о Бандере

Режиссер Туминас согласился на предложение Вована и Лексуса поставить спектакль о Бандере

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас
Режиссер, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Режиссер, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, предложив ему поставить спектакль о Степане Бандере, культурный деятель согласился.
Один из пранкеров представился министром культуры Украины Александром Ткаченко и предложил Туминасу поставить спектакль "Мой друг Бандера". Видеопранк был опубликован на канале Вована и Лексуса на Rutube. "Да, хорошо", — сказал Туминас, уточнив, в каком театре планируется постановка.
Также он согласился на предложение "министра" вести диверсионную деятельность в Театре Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации российских деятелей на европейском культурном пространстве. "Конечно, таких вот откровенно высказывающих надо просто не допускать, забыть, стереть из памяти, если это возможно", — заключил Туминас.
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КультураНовости культурыРоссияВладимир Краснов (пранкер Вован)Алексей Столяров (Лексус)Римас ТуминасЛитваУкраинаСтепан Бандера
 
 
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