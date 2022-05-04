18:52 04.05.2022 (обновлено: 23:12 04.05.2022)
Туминас согласился на предложение пранкеров поставить спектакль о Бандере
Режиссер Туминас согласился на предложение Вована и Лексуса поставить спектакль о Бандере
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас
Режиссер, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, предложив ему поставить спектакль о Степане Бандере, культурный деятель согласился.
Один из пранкеров представился министром культуры Украины Александром Ткаченко и предложил Туминасу поставить спектакль "Мой друг Бандера". Видеопранк был опубликован на канале Вована и Лексуса на Rutube. "Да, хорошо", — сказал Туминас, уточнив, в каком театре планируется постановка.
Также он согласился на предложение "министра" вести диверсионную деятельность в Театре Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации российских деятелей на европейском культурном пространстве. "Конечно, таких вот откровенно высказывающих надо просто не допускать, забыть, стереть из памяти, если это возможно", — заключил Туминас.
2 марта, 08:00Запад "отменяет" русскую культуру