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Туминас согласился на предложение пранкеров поставить спектакль о Бандере

Туминас согласился на предложение пранкеров поставить спектакль о Бандере - РИА Новости, 04.05.2022

Туминас согласился на предложение пранкеров поставить спектакль о Бандере

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, предложив ему поставить... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:52

2022-05-04T18:52

2022-05-04T23:12

культура

новости культуры

россия

владимир краснов (пранкер вован)

алексей столяров (лексус)

римас туминас

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, предложив ему поставить спектакль о Степане Бандере, культурный деятель согласился.Один из пранкеров представился министром культуры Украины Александром Ткаченко и предложил Туминасу поставить спектакль "Мой друг Бандера". Видеопранк был опубликован на канале Вована и Лексуса на Rutube. "Да, хорошо", — сказал Туминас, уточнив, в каком театре планируется постановка.Также он согласился на предложение "министра" вести диверсионную деятельность в Театре Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации российских деятелей на европейском культурном пространстве. "Конечно, таких вот откровенно высказывающих надо просто не допускать, забыть, стереть из памяти, если это возможно", — заключил Туминас.

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус), римас туминас, литва, украина, степан бандера