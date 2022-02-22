https://ria.ru/20220222/nagrady-1774268658.html

Путин наградил орденами актрису Алентову и певца Леонтьева

Путин наградил орденами актрису Алентову и певца Леонтьева - РИА Новости, 22.02.2022

Путин наградил орденами актрису Алентову и певца Леонтьева

Президент России Владимир Путин наградил орденами актрису Веру Алентову, певца Валерия Леонтьева и худрука театра имени Вахтангова Римаса Туминаса,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:56

2022-02-22T10:56

2022-02-22T11:56

культура

новости культуры

римас туминас

вера алентова

валерий леонтьев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами актрису Веру Алентову, певца Валерия Леонтьева и худрука театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Алентову Веру Валентиновну - артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени Пушкина; Леонтьева Валерия Яковлевича - артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.Кроме того, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награжден худрук Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас.

https://ria.ru/20220203/teatr-1770718309.html

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2022

Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, римас туминас, вера алентова, валерий леонтьев