https://ria.ru/20220222/nagrady-1774268658.html
Путин наградил орденами актрису Алентову и певца Леонтьева
Путин наградил орденами актрису Алентову и певца Леонтьева - РИА Новости, 22.02.2022
Путин наградил орденами актрису Алентову и певца Леонтьева
Президент России Владимир Путин наградил орденами актрису Веру Алентову, певца Валерия Леонтьева и худрука театра имени Вахтангова Римаса Туминаса,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:56
2022-02-22T10:56
2022-02-22T11:56
культура
новости культуры
римас туминас
вера алентова
валерий леонтьев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами актрису Веру Алентову, певца Валерия Леонтьева и худрука театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Алентову Веру Валентиновну - артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени Пушкина; Леонтьева Валерия Яковлевича - артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.Кроме того, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награжден худрук Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас.
https://ria.ru/20220203/teatr-1770718309.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, римас туминас, вера алентова, валерий леонтьев
10:56 22.02.2022 (обновлено: 11:56 22.02.2022)
Путин наградил орденами актрису Алентову и певца Леонтьева
Путин наградил орденами Веру Алентову, Валерия Леонтьева и Римаса Туминаса
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами актрису Веру Алентову, певца Валерия Леонтьева и худрука театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Алентову Веру Валентиновну - артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени Пушкина; Леонтьева Валерия Яковлевича - артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.
Кроме того, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награжден худрук Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас.
Опубликовано: Татьяна Иткина