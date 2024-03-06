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Умер режиссер Римас Туминас
Умер режиссер Римас Туминас - РИА Новости, 06.03.2024
Умер режиссер Римас Туминас
Режиссёр Римас Туминас скончался в больнице в Италии в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:27
2024-03-06T22:27
2024-03-06T23:44
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Режиссёр Римас Туминас скончался в больнице в Италии в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра. "Римас Туминас скончался в больнице в Италии", - сказала собеседница агентства.Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва). Он окончил режиссерский факультет ГИТИС, после чего работал в театрах Вильнюса и Москвы. Туминас ставил спектакли за рубежом, в частности, в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше. В 1990 году он основал и возглавил Малый театр Вильнюса.В 2007 году режиссёр стал художественным руководителем Вахтанговского театра, 6 мая 2022 года он покинул эту должность.
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италия, римас туминас, происшествия, гитис, литва
Культура, Италия, Римас Туминас, Происшествия, ГИТИС, Литва
Умер режиссер Римас Туминас
В возрасте 72 лет умер экс-худрук театра Вахтангова Римас Туминас