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Умер режиссер Римас Туминас - РИА Новости, 06.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:27 06.03.2024 (обновлено: 23:44 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/tuminas-1931597057.html
Умер режиссер Римас Туминас
Умер режиссер Римас Туминас - РИА Новости, 06.03.2024
Умер режиссер Римас Туминас
Режиссёр Римас Туминас скончался в больнице в Италии в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:27
2024-03-06T23:44
культура
италия
римас туминас
происшествия
гитис
литва
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Режиссёр Римас Туминас скончался в больнице в Италии в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра. "Римас Туминас скончался в больнице в Италии", - сказала собеседница агентства.Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва). Он окончил режиссерский факультет ГИТИС, после чего работал в театрах Вильнюса и Москвы. Туминас ставил спектакли за рубежом, в частности, в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше. В 1990 году он основал и возглавил Малый театр Вильнюса.В 2007 году режиссёр стал художественным руководителем Вахтанговского театра, 6 мая 2022 года он покинул эту должность.
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италия, римас туминас, происшествия, гитис, литва
Культура, Италия, Римас Туминас, Происшествия, ГИТИС, Литва
Умер режиссер Римас Туминас

В возрасте 72 лет умер экс-худрук театра Вахтангова Римас Туминас

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРимас Туминас
Римас Туминас - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Римас Туминас. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Режиссёр Римас Туминас скончался в больнице в Италии в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра.
"Римас Туминас скончался в больнице в Италии", - сказала собеседница агентства.
Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва). Он окончил режиссерский факультет ГИТИС, после чего работал в театрах Вильнюса и Москвы. Туминас ставил спектакли за рубежом, в частности, в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше. В 1990 году он основал и возглавил Малый театр Вильнюса.
В 2007 году режиссёр стал художественным руководителем Вахтанговского театра, 6 мая 2022 года он покинул эту должность.
 
КультураИталияРимас ТуминасПроисшествияГИТИСЛитва
 
 
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