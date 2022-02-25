https://ria.ru/20220225/tuminas-1775009483.html

Римас Туминас стал "свободным художником"

Римас Туминас стал "свободным художником" - РИА Новости, 25.02.2022

Римас Туминас стал "свободным художником"

Римас Туминас сказал, что понимает требование литовских властей покинуть Вильнюсский малый театр, и сообщил, что давно подал заявление об увольнении с поста... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:33

2022-02-25T12:33

2022-02-25T15:25

культура

новости культуры

римас туминас

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768341878_0:61:3082:1796_1920x0_80_0_0_274849a53716314941c88a4fb31ec48c.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Римас Туминас сказал, что понимает требование литовских властей покинуть Вильнюсский малый театр, и сообщил, что давно подал заявление об увольнении с поста художественного руководителя Вахтанговского театра.Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения режиссера Римаса Туминаса из Вильнюсского малого театра."Директор Вильнюсского малого театра проинформирован, что или я завтра жду четкого недвусмысленного увольнения художественного руководителя театра Римаса Туминаса, или пускай директор кладет на стол свое заявление об уходе", - написал Кайрис в Facebook.Он также сообщил, что комиссия Литовского радио и телевидения примет решение о блокировке русских телеканалов, а всем исполнителям из России будет запрещен въезд в Литву.Туминас – создатель Вильнюсского малого театра, до недавнего времени занимал пост его художественного руководителя.Он добавил, что сам подал 9 февраля заявление об увольнении с поста художественного руководителя Театра Вахтангова.Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что Римас Туминас стал "свободным художником - художественным руководителем" театра."Внесены изменения в устав Вахтанговского театра учредителем - министерством культуры РФ. В связи с этим теперь министерство культуры подписывает договор как с первым лицом не с художественным руководителем, как было раньше, а с директором. Таким образом, мы поменялись местами с Римасом Владимировичем, и с 9 февраля Римас Туминас становится свободным художником - художественным руководителем театра. У него теперь трудовой договор с театром", - сказал Крок.Ранее пресс-служба Минкультуры сообщила, что министерство утвердило обновленную редакцию устава Государственного академического театра имени Вахтангова по просьбе худрука Римаса Туминаса. В министерстве отмечали, что обновления касаются технического разграничения некоторых полномочий, но не влияют на работу театра.

https://ria.ru/20220222/nagrady-1774268658.html

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, римас туминас, литва