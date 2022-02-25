https://ria.ru/20220225/tuminas-1775009483.html
Римас Туминас стал "свободным художником"
Римас Туминас стал "свободным художником" - РИА Новости, 25.02.2022
Римас Туминас стал "свободным художником"
Римас Туминас сказал, что понимает требование литовских властей покинуть Вильнюсский малый театр, и сообщил, что давно подал заявление об увольнении с поста... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:33
2022-02-25T12:33
2022-02-25T15:25
культура
новости культуры
римас туминас
литва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Римас Туминас сказал, что понимает требование литовских властей покинуть Вильнюсский малый театр, и сообщил, что давно подал заявление об увольнении с поста художественного руководителя Вахтанговского театра.Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения режиссера Римаса Туминаса из Вильнюсского малого театра."Директор Вильнюсского малого театра проинформирован, что или я завтра жду четкого недвусмысленного увольнения художественного руководителя театра Римаса Туминаса, или пускай директор кладет на стол свое заявление об уходе", - написал Кайрис в Facebook.Он также сообщил, что комиссия Литовского радио и телевидения примет решение о блокировке русских телеканалов, а всем исполнителям из России будет запрещен въезд в Литву.Туминас – создатель Вильнюсского малого театра, до недавнего времени занимал пост его художественного руководителя.Он добавил, что сам подал 9 февраля заявление об увольнении с поста художественного руководителя Театра Вахтангова.Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что Римас Туминас стал "свободным художником - художественным руководителем" театра."Внесены изменения в устав Вахтанговского театра учредителем - министерством культуры РФ. В связи с этим теперь министерство культуры подписывает договор как с первым лицом не с художественным руководителем, как было раньше, а с директором. Таким образом, мы поменялись местами с Римасом Владимировичем, и с 9 февраля Римас Туминас становится свободным художником - художественным руководителем театра. У него теперь трудовой договор с театром", - сказал Крок.Ранее пресс-служба Минкультуры сообщила, что министерство утвердило обновленную редакцию устава Государственного академического театра имени Вахтангова по просьбе худрука Римаса Туминаса. В министерстве отмечали, что обновления касаются технического разграничения некоторых полномочий, но не влияют на работу театра.
https://ria.ru/20220222/nagrady-1774268658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, римас туминас, литва
12:33 25.02.2022 (обновлено: 15:25 25.02.2022)
Римас Туминас стал "свободным художником"
Римас Туминас с 9 февраля не является художественным руководителем театра Вахтангова
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Римас Туминас сказал, что понимает требование литовских властей покинуть Вильнюсский малый театр, и сообщил, что давно подал заявление об увольнении с поста художественного руководителя Вахтанговского театра.
Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал
увольнения режиссера Римаса Туминаса из Вильнюсского малого театра.
"Директор Вильнюсского малого театра проинформирован, что или я завтра жду четкого недвусмысленного увольнения художественного руководителя театра Римаса Туминаса, или пускай директор кладет на стол свое заявление об уходе", - написал Кайрис в Facebook.
Он также сообщил, что комиссия Литовского радио и телевидения примет решение о блокировке русских телеканалов, а всем исполнителям из России будет запрещен въезд в Литву.
Туминас – создатель Вильнюсского малого театра, до недавнего времени занимал пост его художественного руководителя.
"Я понимаю эту реакцию министра культуры Литвы как члена Евросоюза и не обижаюсь", - сказал Туминас РИА Новости.
Он добавил, что сам подал 9 февраля заявление об увольнении с поста художественного руководителя Театра Вахтангова.
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что Римас Туминас стал "свободным художником - художественным руководителем" театра.
"Внесены изменения в устав Вахтанговского театра учредителем - министерством культуры РФ. В связи с этим теперь министерство культуры подписывает договор как с первым лицом не с художественным руководителем, как было раньше, а с директором. Таким образом, мы поменялись местами с Римасом Владимировичем, и с 9 февраля Римас Туминас становится свободным художником - художественным руководителем театра. У него теперь трудовой договор с театром", - сказал Крок.
Ранее пресс-служба Минкультуры сообщила, что министерство утвердило обновленную редакцию устава Государственного академического театра имени Вахтангова по просьбе худрука Римаса Туминаса. В министерстве отмечали, что обновления касаются технического разграничения некоторых полномочий, но не влияют на работу театра.
Опубликовано: Татьяна Иткина