https://ria.ru/20220418/tuminas-1784145252.html

Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой

Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой - РИА Новости, 18.04.2022

Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой

Спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил, что театральный режиссер Римас Туминас уехал из России не по своей РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:38

2022-04-18T16:38

2022-04-18T16:38

культура

римас туминас

россия

литва

европа

новости культуры

михаил швыдкой

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил, что театральный режиссер Римас Туминас уехал из России не по своей воле, а из-за угроз семье."Римас Туминас вел себя безупречно, на мой взгляд. Он вернулся. Он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье", - сказал Швыдкой в интервью радиостанции "Говорит Москва".Швыдкой подчеркнул, что в России никто не требует высказывать свою позицию от культурных деятелей, в то время как в Европе это требуют для возвращения на сцену. "Сегодня ситуация в западных странах на уровне тоталитаризма в отношении деятелей искусства", - отметил он.

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

римас туминас, россия, литва, европа, новости культуры, михаил швыдкой