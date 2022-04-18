https://ria.ru/20220418/tuminas-1784145252.html
Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой
Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой - РИА Новости, 18.04.2022
Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой
Спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил, что театральный режиссер Римас Туминас уехал из России не по своей РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:38
2022-04-18T16:38
2022-04-18T16:38
культура
римас туминас
россия
литва
европа
новости культуры
михаил швыдкой
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил, что театральный режиссер Римас Туминас уехал из России не по своей воле, а из-за угроз семье."Римас Туминас вел себя безупречно, на мой взгляд. Он вернулся. Он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье", - сказал Швыдкой в интервью радиостанции "Говорит Москва".Швыдкой подчеркнул, что в России никто не требует высказывать свою позицию от культурных деятелей, в то время как в Европе это требуют для возвращения на сцену. "Сегодня ситуация в западных странах на уровне тоталитаризма в отношении деятелей искусства", - отметил он.
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
римас туминас, россия, литва, европа, новости культуры, михаил швыдкой
Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой
Швыдкой: режиссер Туминас был вынужден уехать из России из-за угроз семье в Литве