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Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220418/tuminas-1784145252.html
Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой
Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой - РИА Новости, 18.04.2022
Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой
Спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил, что театральный режиссер Римас Туминас уехал из России не по своей РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:38
2022-04-18T16:38
культура
римас туминас
россия
литва
европа
новости культуры
михаил швыдкой
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил, что театральный режиссер Римас Туминас уехал из России не по своей воле, а из-за угроз семье."Римас Туминас вел себя безупречно, на мой взгляд. Он вернулся. Он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье", - сказал Швыдкой в интервью радиостанции "Говорит Москва".Швыдкой подчеркнул, что в России никто не требует высказывать свою позицию от культурных деятелей, в то время как в Европе это требуют для возвращения на сцену. "Сегодня ситуация в западных странах на уровне тоталитаризма в отношении деятелей искусства", - отметил он.
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римас туминас, россия, литва, европа, новости культуры, михаил швыдкой
16:38 18.04.2022
 
Режиссер Туминас уехал из России из-за угроз семье в Литве, заявил Швыдкой

Швыдкой: режиссер Туминас был вынужден уехать из России из-за угроз семье в Литве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Римас Туминас
Режиссер Римас Туминас - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Режиссер Римас Туминас. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил, что театральный режиссер Римас Туминас уехал из России не по своей воле, а из-за угроз семье.
"Римас Туминас вел себя безупречно, на мой взгляд. Он вернулся. Он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье", - сказал Швыдкой в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Швыдкой подчеркнул, что в России никто не требует высказывать свою позицию от культурных деятелей, в то время как в Европе это требуют для возвращения на сцену. "Сегодня ситуация в западных странах на уровне тоталитаризма в отношении деятелей искусства", - отметил он.
Денис Мацуев и Валерий Гергиев во время праздничного концерта в честь Дня славянской письменности и культуры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад "отменяет" русскую культуру
 
КультураРимас ТуминасРоссияЛитваЕвропаНовости культурыМихаил Швыдкой
 
 
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