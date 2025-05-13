Развожаев прокомментировал отмену гастролей Театра Вахтангова
Развожаев: Севастополь с радостью примет новые поставки Театра Вахтангова
Губернатор г. Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Театр Вахтангова, как и другие федеральные театры, с радостью примут в Севастополе, если на следующий год при составлении гастрольного графика будут предложены постановки авторов, которые "вместе со страной", заявил губернатор города Михаил Развожаев.
В понедельник он сообщил, что спектакли Театра Вахтангова в городе отменены. Два из трех спектаклей, которые театр привез в Севастополь, - постановки режиссера Римаса Туминаса. Свое решение губернатор объяснил позицией Туминаса по СВО. В пресс-службе Минкультуры РФ отметили, что гастроли отменили из-за ошибочного выбора репертуара руководством театра.
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"Если в следующем году при обсуждении гастрольного графика будут предложены другие работы других авторов - тех, кто сегодня вместе со страной, - конечно, мы всегда будем с удовольствием принимать любой федеральный театр, который показывает высокое искусство, как всегда с восторгом, например, в Севастополе встречают театр Олега Табакова во главе с Владимиром Львовичем Машковым", - сказал Развожаев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос относительно планов дальнейшего сотрудничества с Театром Вахтангова.
Он уточнил, что отмененные гастроли были долгожданными, Театр Вахтангова в Севастополе любят.
"И мне кажется, что, вообще, так как я еще возглавляю комиссию Государственного совета по культуре и духовно-нравственным ценностям, по этой теме, конечно, требуется очень серьезно вообще посмотреть на все, что происходит", - добавил губернатор.
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