https://ria.ru/20250512/sevastopol-2016547319.html

Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили

Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили - РИА Новости, 12.05.2025

Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили

Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе отменили из-за ошибочного выбора репертуара руководством театра, сообщили РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:39:00+03:00

2025-05-12T17:39:00+03:00

2025-05-12T17:39:00+03:00

культура

севастополь

россия

евгений вахтангов

римас туминас

михаил развожаев

новости культуры

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе отменили из-за ошибочного выбора репертуара руководством театра, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что спектакли Театра Вахтангова в городе отменены. Два из трех спектаклей, которые театр привез в Севастополь, - постановки режиссера Римаса Туминаса. Свое решение губернатор объяснил позицией Туминаса по СВО. "Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе отменены. Минкультуры России уделяет большое внимание формированию репертуарной политики подведомственных учреждений культуры, при этом репертуарный выбор, осуществленный руководством театра, ведомство считает ошибочным", - говорится в сообщении министерства. Как уточнили в пресс-службе, позиция Минкультуры РФ была доведена до руководства Театра имени Вахтангова, в связи с чем все показы спектаклей, заявленных в рамках гастрольной программы, отменили.

https://ria.ru/20241003/peskov-1976097249.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, россия, евгений вахтангов, римас туминас, михаил развожаев, новости культуры