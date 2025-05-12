Рейтинг@Mail.ru
Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:39 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/sevastopol-2016547319.html
Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили
Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили - РИА Новости, 12.05.2025
Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили
Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе отменили из-за ошибочного выбора репертуара руководством театра, сообщили РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:39:00+03:00
2025-05-12T17:39:00+03:00
культура
севастополь
россия
евгений вахтангов
римас туминас
михаил развожаев
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40723/43/407234320_0:266:3076:1996_1920x0_80_0_0_de7baecca0ec7a882989e13c381d0577.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе отменили из-за ошибочного выбора репертуара руководством театра, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что спектакли Театра Вахтангова в городе отменены. Два из трех спектаклей, которые театр привез в Севастополь, - постановки режиссера Римаса Туминаса. Свое решение губернатор объяснил позицией Туминаса по СВО. "Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе отменены. Минкультуры России уделяет большое внимание формированию репертуарной политики подведомственных учреждений культуры, при этом репертуарный выбор, осуществленный руководством театра, ведомство считает ошибочным", - говорится в сообщении министерства. Как уточнили в пресс-службе, позиция Минкультуры РФ была доведена до руководства Театра имени Вахтангова, в связи с чем все показы спектаклей, заявленных в рамках гастрольной программы, отменили.
https://ria.ru/20241003/peskov-1976097249.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40723/43/407234320_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cef7bce2b5349c3257490ae47f2167a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, евгений вахтангов, римас туминас, михаил развожаев, новости культуры
Культура, Севастополь, Россия, Евгений Вахтангов, Римас Туминас, Михаил Развожаев, Новости культуры
Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили

Минкультуры отменило гастроли Театра Вахтангова в Севастополе из-за репертуара

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Города России. Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе отменили из-за ошибочного выбора репертуара руководством театра, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что спектакли Театра Вахтангова в городе отменены. Два из трех спектаклей, которые театр привез в Севастополь, - постановки режиссера Римаса Туминаса. Свое решение губернатор объяснил позицией Туминаса по СВО.
"Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе отменены. Минкультуры России уделяет большое внимание формированию репертуарной политики подведомственных учреждений культуры, при этом репертуарный выбор, осуществленный руководством театра, ведомство считает ошибочным", - говорится в сообщении министерства.
Как уточнили в пресс-службе, позиция Минкультуры РФ была доведена до руководства Театра имени Вахтангова, в связи с чем все показы спектаклей, заявленных в рамках гастрольной программы, отменили.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Песков прокомментировал информацию о "черных списках" артистов
3 октября 2024, 10:23
 
КультураСевастопольРоссияЕвгений ВахтанговРимас ТуминасМихаил РазвожаевНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала