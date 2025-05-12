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Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили
Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили - РИА Новости, 12.05.2025
Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили
Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе отменили из-за ошибочного выбора репертуара руководством театра, сообщили РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:39:00+03:00
2025-05-12T17:39:00+03:00
2025-05-12T17:39:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе отменили из-за ошибочного выбора репертуара руководством театра, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что спектакли Театра Вахтангова в городе отменены. Два из трех спектаклей, которые театр привез в Севастополь, - постановки режиссера Римаса Туминаса. Свое решение губернатор объяснил позицией Туминаса по СВО. "Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе отменены. Минкультуры России уделяет большое внимание формированию репертуарной политики подведомственных учреждений культуры, при этом репертуарный выбор, осуществленный руководством театра, ведомство считает ошибочным", - говорится в сообщении министерства. Как уточнили в пресс-службе, позиция Минкультуры РФ была доведена до руководства Театра имени Вахтангова, в связи с чем все показы спектаклей, заявленных в рамках гастрольной программы, отменили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, евгений вахтангов, римас туминас, михаил развожаев, новости культуры
Культура, Севастополь, Россия, Евгений Вахтангов, Римас Туминас, Михаил Развожаев, Новости культуры
Гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили
Минкультуры отменило гастроли Театра Вахтангова в Севастополе из-за репертуара