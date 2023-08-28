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Швыдкой прокомментировал отъезд режиссеров из России - РИА Новости, 28.08.2023
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Культура
 
19:44 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/rezhisser-1892774113.html
Швыдкой прокомментировал отъезд режиссеров из России
Швыдкой прокомментировал отъезд режиссеров из России - РИА Новости, 28.08.2023
Швыдкой прокомментировал отъезд режиссеров из России
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, говоря об уехавших из страны режиссерах Римасе Туминасе и... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:44
2023-08-28T19:44
культура
михаил швыдкой
россия
римас туминас
дмитрий крымов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, говоря об уехавших из страны режиссерах Римасе Туминасе и Дмитрии Крымове, назвал это трагедией для людей, которые связаны с театром и с языком. "Что касается отъехавших (режиссеров - ред.). Я не разделяю их политических убеждений, но я понимаю, что с Римасом (Туминасом - ред.) произошла драма, если говорить о театре. Мне очень жаль, что Дмитрий Анатольевич Крымов начал давать политические комментарии, которые обрубили многие мосты. Его политические высказывания для меня неприемлемы, невозможны. Театр - это такая вещь, что жить в отрыве от родного языка - не есть благо. Очень немногие деятели культуры, которые уехали из страны в начале 20-го века, состоялись. Для людей, которые связаны с театром и с языком - это трагедия", - сказал Швыдкой на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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михаил швыдкой, россия, римас туминас, дмитрий крымов
Культура, Михаил Швыдкой, Россия, Римас Туминас, Дмитрий Крымов
Швыдкой прокомментировал отъезд режиссеров из России

Швыдкой назвал отъезд режиссеров Туминаса и Крымова из России трагедией людей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКинопроектор
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, говоря об уехавших из страны режиссерах Римасе Туминасе и Дмитрии Крымове, назвал это трагедией для людей, которые связаны с театром и с языком.
"Что касается отъехавших (режиссеров - ред.). Я не разделяю их политических убеждений, но я понимаю, что с Римасом (Туминасом - ред.) произошла драма, если говорить о театре. Мне очень жаль, что Дмитрий Анатольевич Крымов начал давать политические комментарии, которые обрубили многие мосты. Его политические высказывания для меня неприемлемы, невозможны. Театр - это такая вещь, что жить в отрыве от родного языка - не есть благо. Очень немногие деятели культуры, которые уехали из страны в начале 20-го века, состоялись. Для людей, которые связаны с театром и с языком - это трагедия", - сказал Швыдкой на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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КультураМихаил ШвыдкойРоссияРимас ТуминасДмитрий Крымов
 
 
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