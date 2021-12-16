https://ria.ru/20211216/teatr-1764029926.html

"Золотая маска" назвала лауреатов премии за вклад в театральное искусство

"Золотая маска" назвала лауреатов премии за вклад в театральное искусство - РИА Новости, 16.12.2021

"Золотая маска" назвала лауреатов премии за вклад в театральное искусство

Секретариат СТД РФ назвал лауреатов премии "Золотая маска" в самой почетной номинации – "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", среди них Алла... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:59

2021-12-16T12:59

2021-12-16T12:59

культура

алла демидова

валерий гергиев

театральный фестиваль "золотая маска"

мариинский театр

римас туминас

валерий фокин

новости культуры

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Секретариат СТД РФ назвал лауреатов премии "Золотая маска" в самой почетной номинации – "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", среди них Алла Демидова, Валерий Фокин, Валерий Гергиев и другие, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.В числе почетных лауреатов выдающиеся российские артисты, режиссеры, художники, искусствоведы. Среди них главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов, народные артисты Алла Демидова, Алина Покровская, Василий Бочкарев, балерина Маргарита Дроздова, режиссеры Адольф Шапиро, Римас Туминас, Валерий Фокин, дирижер и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, оперный режиссер Александр Петров.Также лауреатами стали артисты Маргарита Адашева (Нижегородский театр драмы им Горького), Николай Чупров (Орловский драматический театр имени Тургенева), Михаил Скоморохов (Пермский ТЮЗ), педагог Школы-студии МХАТ Анна Петрова, ученый-библиограф Вячеслав Нечаев."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Номинанты премии "Золотая маска–2022" определены экспертными советами из премьер, выпущенных с 1 августа 2020-го по 31 июля 2021 года. Это 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций.

https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html

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алла демидова, валерий гергиев, театральный фестиваль "золотая маска", мариинский театр, римас туминас, валерий фокин, новости культуры, театр