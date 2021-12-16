Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211216/teatr-1764029926.html
"Золотая маска" назвала лауреатов премии за вклад в театральное искусство
"Золотая маска" назвала лауреатов премии за вклад в театральное искусство - РИА Новости, 16.12.2021
"Золотая маска" назвала лауреатов премии за вклад в театральное искусство
Секретариат СТД РФ назвал лауреатов премии "Золотая маска" в самой почетной номинации – "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", среди них Алла... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:59
2021-12-16T12:59
культура
алла демидова
валерий гергиев
театральный фестиваль "золотая маска"
мариинский театр
римас туминас
валерий фокин
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/34/1552163418_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b39d759150e55061cb0766538865f33d.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Секретариат СТД РФ назвал лауреатов премии "Золотая маска" в самой почетной номинации – "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", среди них Алла Демидова, Валерий Фокин, Валерий Гергиев и другие, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.В числе почетных лауреатов выдающиеся российские артисты, режиссеры, художники, искусствоведы. Среди них главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов, народные артисты Алла Демидова, Алина Покровская, Василий Бочкарев, балерина Маргарита Дроздова, режиссеры Адольф Шапиро, Римас Туминас, Валерий Фокин, дирижер и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, оперный режиссер Александр Петров.Также лауреатами стали артисты Маргарита Адашева (Нижегородский театр драмы им Горького), Николай Чупров (Орловский драматический театр имени Тургенева), Михаил Скоморохов (Пермский ТЮЗ), педагог Школы-студии МХАТ Анна Петрова, ученый-библиограф Вячеслав Нечаев."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Номинанты премии "Золотая маска–2022" определены экспертными советами из премьер, выпущенных с 1 августа 2020-го по 31 июля 2021 года. Это 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций.
https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/34/1552163418_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_badc27a042b886b4a7d967478f526153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алла демидова, валерий гергиев, театральный фестиваль "золотая маска", мариинский театр, римас туминас, валерий фокин, новости культуры, театр
12:59 16.12.2021
 
"Золотая маска" назвала лауреатов премии за вклад в театральное искусство

Демидова, Фокин, Гергиев стали лауреатами "Золотой маски" за вклад в театральное искусство

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНаграды российской национальной театральной премии "Золотая маска-2019"
Награды российской национальной театральной премии Золотая маска-2019 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Секретариат СТД РФ назвал лауреатов премии "Золотая маска" в самой почетной номинации – "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", среди них Алла Демидова, Валерий Фокин, Валерий Гергиев и другие, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
В числе почетных лауреатов выдающиеся российские артисты, режиссеры, художники, искусствоведы. Среди них главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов, народные артисты Алла Демидова, Алина Покровская, Василий Бочкарев, балерина Маргарита Дроздова, режиссеры Адольф Шапиро, Римас Туминас, Валерий Фокин, дирижер и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, оперный режиссер Александр Петров.
Также лауреатами стали артисты Маргарита Адашева (Нижегородский театр драмы им Горького), Николай Чупров (Орловский драматический театр имени Тургенева), Михаил Скоморохов (Пермский ТЮЗ), педагог Школы-студии МХАТ Анна Петрова, ученый-библиограф Вячеслав Нечаев.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Номинанты премии "Золотая маска–2022" определены экспертными советами из премьер, выпущенных с 1 августа 2020-го по 31 июля 2021 года. Это 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций.
Евгений Миронов в спектакле Мастер и Маргарита Театра наций - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 08:00Культура
"Мастер и Маргарита" в Большом и Театре наций: эти и другие яркие премьеры
 
КультураАлла ДемидоваВалерий ГергиевТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Мариинский театрРимас ТуминасВалерий ФокинНовости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Лента новостейМолния
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson