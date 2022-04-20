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Лауреатов "Золотой маски" за вклад в развитие театра наградят осенью - РИА Новости, 20.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220420/teatr-1784539008.html
Лауреатов "Золотой маски" за вклад в развитие театра наградят осенью
Лауреатов "Золотой маски" за вклад в развитие театра наградят осенью - РИА Новости, 20.04.2022
Лауреатов "Золотой маски" за вклад в развитие театра наградят осенью
Награждение лауреатов премии "Золотая маска" в самой почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" состоится осенью, сообщил... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:44
2022-04-20T17:44
культура
игорь костолевский
алла демидова
алина покровская
василий бочкарев
мариинский театр
россия
москва
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Награждение лауреатов премии "Золотая маска" в самой почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" состоится осенью, сообщил народный артист РФ, президент премии Игорь Костолевский.В числе почетных лауреатов выдающиеся российские артисты, режиссеры, художники, искусствоведы. Среди них главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов, народные артисты Алла Демидова, Алина Покровская, Василий Бочкарев, балерина Маргарита Дроздова, режиссеры Адольф Шапиро, Римас Туминас, Валерий Фокин, дирижер и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, оперный режиссер Александр Петров.Также лауреатами стали артисты Маргарита Адашева (Нижегородский театр драмы им Горького), Николай Чупров (Орловский драматический театр имени Тургенева), Михаил Скоморохов (Пермский ТЮЗ), педагог Школы-студии МХАТ Анна Петрова, ученый-библиограф Вячеслав Нечаев."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Номинанты премии "Золотая маска–2022" определены экспертными советами из премьер, выпущенных с 1 августа 2020-го по 31 июля 2021 года. Это 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций.
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игорь костолевский, алла демидова, алина покровская, василий бочкарев, мариинский театр, россия, москва, новости культуры, театр, театральный фестиваль "золотая маска", российский академический молодежный театр , адольф шапиро, римас туминас, валерий фокин, валерий гергиев, школа-студия мхат
17:44 20.04.2022
 
Лауреатов "Золотой маски" за вклад в развитие театра наградят осенью

Награждение лауреатов "Золотой маски" за вклад в развитие театра состоится осенью

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСимвол Национальной театральной Премии и фестиваля "Золотая Маска"
Символ Национальной театральной Премии и фестиваля Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Награждение лауреатов премии "Золотая маска" в самой почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" состоится осенью, сообщил народный артист РФ, президент премии Игорь Костолевский.
В числе почетных лауреатов выдающиеся российские артисты, режиссеры, художники, искусствоведы. Среди них главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов, народные артисты Алла Демидова, Алина Покровская, Василий Бочкарев, балерина Маргарита Дроздова, режиссеры Адольф Шапиро, Римас Туминас, Валерий Фокин, дирижер и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, оперный режиссер Александр Петров.
Также лауреатами стали артисты Маргарита Адашева (Нижегородский театр драмы им Горького), Николай Чупров (Орловский драматический театр имени Тургенева), Михаил Скоморохов (Пермский ТЮЗ), педагог Школы-студии МХАТ Анна Петрова, ученый-библиограф Вячеслав Нечаев.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
Номинанты премии "Золотая маска–2022" определены экспертными советами из премьер, выпущенных с 1 августа 2020-го по 31 июля 2021 года. Это 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций.
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КультураИгорь КостолевскийАлла ДемидоваАлина ПокровскаяВасилий БочкаревМариинский театрРоссияМоскваНовости культурыТеатрТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Российский академический молодежный театрАдольф ШапироРимас ТуминасВалерий ФокинВалерий ГергиевШкола-студия МХАТ
 
 
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