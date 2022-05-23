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Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука - РИА Новости, 23.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220523/theatre-1790224253.html
Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука
Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука - РИА Новости, 23.05.2022
Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что министр культуры РФ Ольга Любимова разрешила учреждению временно поработать без... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:36
2022-05-23T17:36
культура
новости культуры
римас туминас
театр
кирилл крок
театр имени е. вахтангова
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что министр культуры РФ Ольга Любимова разрешила учреждению временно поработать без художественного руководителя.По его словам, она также отметила, что "сейчас нет достойной кандидатуры, человека, который бы мог возглавить Вахтанговский театр". "Более того, она подчеркнула, что в течение года никаких назначений не будет. И оно состоится только после обсуждения кандидатуры худрука с труппой театра", — отметил Крок.Ранее в театре сообщили, что Римас Туминас, занимавший пост худрука, прекратил свою работу 6 мая.
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новости культуры, римас туминас, театр, кирилл крок, театр имени е. вахтангова
17:36 23.05.2022
 
Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука

Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении Любимовой поработать без худрука

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоТеатр имени Евгения Вахтангова. Архивное фото
Театр имени Евгения Вахтангова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что министр культуры РФ Ольга Любимова разрешила учреждению временно поработать без художественного руководителя.
По его словам, она также отметила, что "сейчас нет достойной кандидатуры, человека, который бы мог возглавить Вахтанговский театр".
"Более того, она подчеркнула, что в течение года никаких назначений не будет. И оно состоится только после обсуждения кандидатуры худрука с труппой театра", — отметил Крок.
Ранее в театре сообщили, что Римас Туминас, занимавший пост худрука, прекратил свою работу 6 мая.
Режиссер Егор Перегудов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 10:55Культура
Егор Перегудов вступил в должность худрука Театра Маяковского
 
КультураНовости культурыРимас ТуминасТеатрКирилл КрокТеатр имени Е. Вахтангова
 
 
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