https://ria.ru/20220523/theatre-1790224253.html

Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука

Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука - РИА Новости, 23.05.2022

Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что министр культуры РФ Ольга Любимова разрешила учреждению временно поработать без... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:36

2022-05-23T17:36

2022-05-23T17:36

культура

новости культуры

римас туминас

театр

кирилл крок

театр имени е. вахтангова

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что министр культуры РФ Ольга Любимова разрешила учреждению временно поработать без художественного руководителя.По его словам, она также отметила, что "сейчас нет достойной кандидатуры, человека, который бы мог возглавить Вахтанговский театр". "Более того, она подчеркнула, что в течение года никаких назначений не будет. И оно состоится только после обсуждения кандидатуры худрука с труппой театра", — отметил Крок.Ранее в театре сообщили, что Римас Туминас, занимавший пост худрука, прекратил свою работу 6 мая.

https://ria.ru/20220513/peregudov-1788263120.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, римас туминас, театр, кирилл крок, театр имени е. вахтангова