https://ria.ru/20220523/theatre-1790224253.html
Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука
Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука - РИА Новости, 23.05.2022
Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что министр культуры РФ Ольга Любимова разрешила учреждению временно поработать без... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:36
2022-05-23T17:36
2022-05-23T17:36
культура
новости культуры
римас туминас
театр
кирилл крок
театр имени е. вахтангова
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что министр культуры РФ Ольга Любимова разрешила учреждению временно поработать без художественного руководителя.По его словам, она также отметила, что "сейчас нет достойной кандидатуры, человека, который бы мог возглавить Вахтанговский театр". "Более того, она подчеркнула, что в течение года никаких назначений не будет. И оно состоится только после обсуждения кандидатуры худрука с труппой театра", — отметил Крок.Ранее в театре сообщили, что Римас Туминас, занимавший пост худрука, прекратил свою работу 6 мая.
https://ria.ru/20220513/peregudov-1788263120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, римас туминас, театр, кирилл крок, театр имени е. вахтангова
Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении поработать без худрука
Директор Театра Вахтангова рассказал о разрешении Любимовой поработать без худрука
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что министр культуры РФ Ольга Любимова разрешила учреждению временно поработать без художественного руководителя.
По его словам, она также отметила, что "сейчас нет достойной кандидатуры, человека, который бы мог возглавить Вахтанговский театр".
"Более того, она подчеркнула, что в течение года никаких назначений не будет. И оно состоится только после обсуждения кандидатуры худрука с труппой театра", — отметил Крок.
Ранее в театре сообщили, что Римас Туминас, занимавший пост худрука, прекратил свою работу 6 мая.