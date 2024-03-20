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Режиссера Туминаса похоронили в Вильнюсе

Режиссера Туминаса похоронили в Вильнюсе - РИА Новости, 20.03.2024

Режиссера Туминаса похоронили в Вильнюсе

Театрального режиссера Римаса Туминаса похоронили в среду на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, на прощании присутствовал президент Литвы Гитанас Науседа,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:43

2024-03-20T18:43

2024-03-20T18:43

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Театрального режиссера Римаса Туминаса похоронили в среду на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, на прощании присутствовал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение). Туминас скончался 6 марта на 73-м году жизни в больнице в Италии. LRT сообщил, что урна с прахом режиссера была выставлена в центральном здании Академии музыки и театра Литвы, потом в созданном им Вильнюсском малом театре, а затем была перенесена в Литовский национальный драмтеатр, которым Туминас руководил в 1995-1999 годах. "Проститься с Римасом Туминасом пришли разные общественные деятели и театральное сообщество. Приходил и президент Гитанас Науседа, оценивший вклад режиссера в развитие литовского театра", - говорится в сообщении. Режиссера похоронили на участке деятелей искусств крупнейшего в Вильнюсе Антакальнисского кладбища. Римас Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва). Он окончил режиссерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Вильнюса и Москвы. Туминас ставил постановки за рубежом, в частности в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше. В 1990 году он основал и возглавил Малый театр Вильнюса. В 2007 году режиссер стал художественным руководителем Вахтанговского театра. Он уехал из России в Литву до 2022 года. Туминас был худруком Театра имени Евгения Вахтангова с 2007 года, 6 мая 2022 года он покинул эту должность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вильнюс, литва, римас туминас, гитанас науседа, новости культуры