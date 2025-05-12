https://ria.ru/20250512/sevastopol-2016545952.html

В Севастополе отменили показ спектаклей театра Вахтангова

В Севастополе отменили показ спектаклей театра Вахтангова - РИА Новости, 12.05.2025

В Севастополе отменили показ спектаклей театра Вахтангова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале об отмене в городе показа представлений театра имени Евгения Вахтангова. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:33:00+03:00

2025-05-12T17:33:00+03:00

2025-05-12T22:18:00+03:00

культура

севастополь

михаил развожаев

римас туминас

новости культуры

литва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016548847_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f345135f443582e500a31cafd30c504.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале об отмене в городе показа представлений театра имени Евгения Вахтангова."Принял решение об отмене спектаклей театра Вахтангова в Севастополе. Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены", — написал он.Развожаев объяснил свое решение позицией режиссера по спецоперации. "Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, — режиссера Римаса Туминаса", — пояснил Развожаев. По его словам, Туминас после начала СВО призывал "бомбить Москву" и хотел поставить спектакль "Мой друг Бандера". Губернатор назвал идею показывать его постановки в Севастополе кощунственной."Это — предатель", — заключил губернатор.Руководство Департамента культуры города Севастополя и театра имени А. В. Луначарского получит выговоры, добавил он.В пресс-службе Министерства культуры в качестве причины отмены гастролей театра указывали ошибочный репертуар.Туминас стал художественным руководителем театра Вахтангова в 2007 году. Шестого мая 2022-го он ушел с этой должности. Еще до 2022 года он переехал из России в Литву.

https://ria.ru/20250326/zapashnyj-2007330045.html

https://ria.ru/20250326/mikhalkov-2007345528.html

севастополь

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев, римас туминас, новости культуры, литва, россия