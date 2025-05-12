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В Севастополе отменили показ спектаклей театра Вахтангова - РИА Новости, 12.05.2025
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Культура
 
17:33 12.05.2025 (обновлено: 22:18 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/sevastopol-2016545952.html
В Севастополе отменили показ спектаклей театра Вахтангова
В Севастополе отменили показ спектаклей театра Вахтангова - РИА Новости, 12.05.2025
В Севастополе отменили показ спектаклей театра Вахтангова
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале об отмене в городе показа представлений театра имени Евгения Вахтангова. РИА Новости, 12.05.2025
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культура
севастополь
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римас туминас
новости культуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале об отмене в городе показа представлений театра имени Евгения Вахтангова."Принял решение об отмене спектаклей театра Вахтангова в Севастополе. Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены", — написал он.Развожаев объяснил свое решение позицией режиссера по спецоперации. "Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, — режиссера Римаса Туминаса", — пояснил Развожаев. По его словам, Туминас после начала СВО призывал "бомбить Москву" и хотел поставить спектакль "Мой друг Бандера". Губернатор назвал идею показывать его постановки в Севастополе кощунственной.&quot;Это — предатель&quot;, — заключил губернатор.Руководство Департамента культуры города Севастополя и театра имени А. В. Луначарского получит выговоры, добавил он.В пресс-службе Министерства культуры в качестве причины отмены гастролей театра указывали ошибочный репертуар.Туминас стал художественным руководителем театра Вахтангова в 2007 году. Шестого мая 2022-го он ушел с этой должности. Еще до 2022 года он переехал из России в Литву.
https://ria.ru/20250326/zapashnyj-2007330045.html
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севастополь, михаил развожаев, римас туминас, новости культуры, литва, россия
Культура, Севастополь, Михаил Развожаев, Римас Туминас, Новости культуры, Литва, Россия
В Севастополе отменили показ спектаклей театра Вахтангова

В Севастополе отменили показ спектаклей театра имени Вахтангова

© Фото : РаZVожаев/TelegramСпектакли театра Вахтангова в Севастополе отменены
Спектакли театра Вахтангова в Севастополе отменены - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Спектакли театра Вахтангова в Севастополе отменены
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале об отмене в городе показа представлений театра имени Евгения Вахтангова.
"Принял решение об отмене спектаклей театра Вахтангова в Севастополе. Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены", — написал он.
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Развожаев объяснил свое решение позицией режиссера по спецоперации.
"Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, — режиссера Римаса Туминаса", — пояснил Развожаев.
По его словам, Туминас после начала СВО призывал "бомбить Москву" и хотел поставить спектакль "Мой друг Бандера". Губернатор назвал идею показывать его постановки в Севастополе кощунственной.
«

"Это — предатель", — заключил губернатор.

Руководство Департамента культуры города Севастополя и театра имени А. В. Луначарского получит выговоры, добавил он.
В пресс-службе Министерства культуры в качестве причины отмены гастролей театра указывали ошибочный репертуар.
Туминас стал художественным руководителем театра Вахтангова в 2007 году. Шестого мая 2022-го он ушел с этой должности. Еще до 2022 года он переехал из России в Литву.
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КультураСевастопольМихаил РазвожаевРимас ТуминасНовости культурыЛитваРоссия
 
 
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