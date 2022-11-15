https://ria.ru/20221115/butusov-1831738789.html

Бутусов уехал в Европу и уволился из Вахтанговского театра

Бутусов уехал в Европу и уволился из Вахтанговского театра - РИА Новости, 15.11.2022

Бутусов уехал в Европу и уволился из Вахтанговского театра

Юрий Бутусов, занимавший пост главного режиссера Театра имени Вахтангова, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:46

2022-11-15T18:46

2022-11-15T19:35

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Юрий Бутусов, занимавший пост главного режиссера Театра имени Вахтангова, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщил РИА Новости директор театра Кирилл Крок.Главным режиссером Вахтанговского театра Бутусов стал в сентябре 2018 года. На эту должность его пригласил Римас Туминас, занимавший тогда пост художественного руководителя. С 2011 по 2018 год Бутусов был главный режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. В 2017 назначен также его худруком.

https://ria.ru/20221115/garazh-1831561519.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юрий бутусов, кирилл крок, европа, театр имени е. вахтангова, римас туминас