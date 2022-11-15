https://ria.ru/20221115/butusov-1831738789.html
Бутусов уехал в Европу и уволился из Вахтанговского театра
Бутусов уехал в Европу и уволился из Вахтанговского театра - РИА Новости, 15.11.2022
Бутусов уехал в Европу и уволился из Вахтанговского театра
Юрий Бутусов, занимавший пост главного режиссера Театра имени Вахтангова, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:46
2022-11-15T18:46
2022-11-15T19:35
культура
новости культуры
юрий бутусов
кирилл крок
европа
театр имени е. вахтангова
римас туминас
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Юрий Бутусов, занимавший пост главного режиссера Театра имени Вахтангова, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщил РИА Новости директор театра Кирилл Крок.Главным режиссером Вахтанговского театра Бутусов стал в сентябре 2018 года. На эту должность его пригласил Римас Туминас, занимавший тогда пост художественного руководителя. С 2011 по 2018 год Бутусов был главный режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. В 2017 назначен также его худруком.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юрий бутусов, кирилл крок, европа, театр имени е. вахтангова, римас туминас
Культура, Новости культуры, Юрий Бутусов, Кирилл Крок, Европа, Театр имени Е. Вахтангова, Римас Туминас
18:46 15.11.2022 (обновлено: 19:35 15.11.2022)
Бутусов уехал в Европу и уволился из Вахтанговского театра
Главный режиссер Театра имени Вахтангова Бутусов уволился после отъезда из России