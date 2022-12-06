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Названы лауреаты зрительской премии "Звезда Театрала" - РИА Новости, 06.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221206/teatral-1836590277.html
Названы лауреаты зрительской премии "Звезда Театрала"
Названы лауреаты зрительской премии "Звезда Театрала" - РИА Новости, 06.12.2022
Названы лауреаты зрительской премии "Звезда Театрала"
В Театре имени Вахтангова прошла XV церемония вручения зрительской премии "Звезда Театрала", сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:51
2022-12-06T11:51
культура
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Театре имени Вахтангова прошла XV церемония вручения зрительской премии "Звезда Театрала", сообщают организаторы мероприятия.Наталье Теняковой, Александру Филиппенко и Александру Калягину вручили награды почетной номинации "Легенда сцены". Лучшим спектаклем сезона, по мнению зрителей, стала "Война и мир" Театра имени Вахтангова в постановка Римаса Туминаса. Режиссерскую премию получил Алексей Франдетти. Зрителям понравился его мюзикл "Онегин" в Театре на Таганке.Виктория Исакова (Аркадина, "Костик") и Ольга Лерман (Наташа Ростова, "Война и мир") разделили победу в категории "Лучшая женская роль". Юрий Чурсин забрал приз в номинации за мужскую роль. Зрители оценили его работу в спектакле "Сирано де Бержерак" МХТ имени Чехова. Впервые вручалась премия в категории "Лучший национальный театр". Ее учредили в Год культурного наследия народов России. Аудитория выбрала Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" из Улан-Удэ.С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте "Театрал".
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новости культуры, звезда театрала (премия), театр, звезды, знаменитости, что посмотреть , спектакль, александр филиппенко, александр калягин, римас туминас, театр имени е. вахтангова, театр на таганке
Культура, Новости культуры, Звезда театрала (премия), Театр, звезды, Знаменитости, что посмотреть , Спектакль, Александр Филиппенко, Александр Калягин, Римас Туминас, Театр имени Е. Вахтангова, Театр на Таганке
11:51 06.12.2022
 
Названы лауреаты зрительской премии "Звезда Театрала"

Юрий Чурсин получил премию "Звезда Театрала" за роль в спектакле "Сирано де Бержерак"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСтатуэтка XII церемонии вручения ежегодной премии "Звезда Театрала" в театре имени Евгения Вахтангова.
Статуэтка XII церемонии вручения ежегодной премии Звезда Театрала в театре имени Евгения Вахтангова. - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Театре имени Вахтангова прошла XV церемония вручения зрительской премии "Звезда Театрала", сообщают организаторы мероприятия.
Наталье Теняковой, Александру Филиппенко и Александру Калягину вручили награды почетной номинации "Легенда сцены".
Лучшим спектаклем сезона, по мнению зрителей, стала "Война и мир" Театра имени Вахтангова в постановка Римаса Туминаса.
Режиссерскую премию получил Алексей Франдетти. Зрителям понравился его мюзикл "Онегин" в Театре на Таганке.
Виктория Исакова (Аркадина, "Костик") и Ольга Лерман (Наташа Ростова, "Война и мир") разделили победу в категории "Лучшая женская роль". Юрий Чурсин забрал приз в номинации за мужскую роль. Зрители оценили его работу в спектакле "Сирано де Бержерак" МХТ имени Чехова.
Впервые вручалась премия в категории "Лучший национальный театр". Ее учредили в Год культурного наследия народов России. Аудитория выбрала Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" из Улан-Удэ.
"Являясь национальным театром, мы ставим цель не только донести то важное, которое оставили нам наши предки, но стараемся сделать так, чтобы это было актуально, интересно, востребовано и сегодня", — говорит худрук театра Жаргал Жалсанов.
С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте "Театрал".
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КультураНовости культурыЗвезда театрала (премия)ТеатрзвездыЗнаменитостичто посмотретьСпектакльАлександр ФилиппенкоАлександр КалягинРимас ТуминасТеатр имени Е. ВахтанговаТеатр на Таганке
 
 
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