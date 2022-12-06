https://ria.ru/20221206/teatral-1836590277.html

Названы лауреаты зрительской премии "Звезда Театрала"

Названы лауреаты зрительской премии "Звезда Театрала" - РИА Новости, 06.12.2022

Названы лауреаты зрительской премии "Звезда Театрала"

В Театре имени Вахтангова прошла XV церемония вручения зрительской премии "Звезда Театрала", сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:51

2022-12-06T11:51

2022-12-06T11:51

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Театре имени Вахтангова прошла XV церемония вручения зрительской премии "Звезда Театрала", сообщают организаторы мероприятия.Наталье Теняковой, Александру Филиппенко и Александру Калягину вручили награды почетной номинации "Легенда сцены". Лучшим спектаклем сезона, по мнению зрителей, стала "Война и мир" Театра имени Вахтангова в постановка Римаса Туминаса. Режиссерскую премию получил Алексей Франдетти. Зрителям понравился его мюзикл "Онегин" в Театре на Таганке.Виктория Исакова (Аркадина, "Костик") и Ольга Лерман (Наташа Ростова, "Война и мир") разделили победу в категории "Лучшая женская роль". Юрий Чурсин забрал приз в номинации за мужскую роль. Зрители оценили его работу в спектакле "Сирано де Бержерак" МХТ имени Чехова. Впервые вручалась премия в категории "Лучший национальный театр". Ее учредили в Год культурного наследия народов России. Аудитория выбрала Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" из Улан-Удэ.С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте "Театрал".

https://ria.ru/20221205/gergiev-1836344136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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