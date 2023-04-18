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Биография Анатолия Шульева - РИА Новости, 18.04.2023
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17:36 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/shulev-1866138846.html
Биография Анатолия Шульева
Биография Анатолия Шульева - РИА Новости, 18.04.2023
Биография Анатолия Шульева
Российский театральный и кинорежиссер Анатолий Федорович Шульев родился 22 ноября 1989 году в городе Владикавказе. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:36
2023-04-18T17:36
справки
владикавказ
римас туминас
гитис
евгений вахтангов
эжен ионеско
вильнюс
литва
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Российский театральный и кинорежиссер Анатолий Федорович Шульев родился 22 ноября 1989 году в городе Владикавказе.С 2008 по 2011 год учился на актерском факультете ГИТИСа в мастерской Михаила Скандарова. В 2016 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (актерско-режиссерский курс Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса).Его дипломный спектакль "Король умирает" по пьесе Эжена Ионеско стал участником фестиваля Tylos в Вильнюсе (Литва), а в России был показан на Новой сцене Вахтанговского театра в рамках "Мастерской режиссуры Римаса Туминаса".В декабре 2017 года на Симоновской сцене Театра имени Евгения Вахтангова поставил новеллу "Принуждение" в спектакле "Стефан Цвейг. Новеллы". В апреле 2021 года на Новой сцене выпустил спектакль "Дурочка" Лопе де Вега в рамках цикла "Театральные параллели. Путешествие в четырех частях", приуроченного к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова. Спектакль был отмечен премией зрительских симпатий Фестиваля "Уроки режиссуры" в рамках Биеннале театрального искусства. В 2023 году на исторической сцене Театра Вахтангова выпустил спектакль "Амадей". В Театре им. Маяковского Анатолий Шульев поставил спектакли "Я была в доме и ждала…" (2016) по пьесе Жана-Люка Лагарса, "Бешеные деньги" (2017) и "На всякого мудреца довольно простоты" (2022) по пьесам Александра Островского, селебрити-драму "ДонЖуан" (2018) по пьесе Жана-Батиста Мольера, комедии "Старший сын" (2020) Александра Вампилова и "Как важно быть серьезным" (2021) по пьесе Оскара Уайльда, В московском Театре им. Пушкина поставил спектакль "Гедда Габлер" (2018) по пьесе Генрика Ибсена. В качестве кинорежиссера снял короткометражные фильмы: "Крылья" (2011, лучший фильм – фестиваль "Видение", лучшая женская роль – фестиваль "Киноликбез"); "За закрытой дверью" (2012, участник IFFCA, Лос-Анджелес, США); "Дар" (2015, участник киноальманаха "Позитивное кино"; лучший фильм – фестиваль "Свободных кинематографистов"; лучший оператор – фестиваль "Будем жить"; лучший фильм по мнению жюри – фестиваль IndieFlix в Манчестере, Великобритания).В качестве актера снялся в фильмах "Масквичи" (2010) и "Однажды" (2013).С 2017 года преподает на актерском факультете Российского института театрального искусства – ГИТИС. В 2015 году получил премию Министерства культуры – "Молодые дарования России 2015".18 апреля 2023 года Анатолий Шульев был назначен главным режиссером Театра имени Вахтангова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, владикавказ, римас туминас, гитис, евгений вахтангов, эжен ионеско, вильнюс, литва, театр имени е. вахтангова
Справки, Владикавказ, Римас Туминас, ГИТИС, Евгений Вахтангов, Эжен Ионеско, Вильнюс, Литва, Театр имени Е. Вахтангова

Биография Анатолия Шульева

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРежиссер Анатолий Шульев
Режиссер Анатолий Шульев - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Российский театральный и кинорежиссер Анатолий Федорович Шульев родился 22 ноября 1989 году в городе Владикавказе.
С 2008 по 2011 год учился на актерском факультете ГИТИСа в мастерской Михаила Скандарова. В 2016 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (актерско-режиссерский курс Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса).
Его дипломный спектакль "Король умирает" по пьесе Эжена Ионеско стал участником фестиваля Tylos в Вильнюсе (Литва), а в России был показан на Новой сцене Вахтанговского театра в рамках "Мастерской режиссуры Римаса Туминаса".
В декабре 2017 года на Симоновской сцене Театра имени Евгения Вахтангова поставил новеллу "Принуждение" в спектакле "Стефан Цвейг. Новеллы". В апреле 2021 года на Новой сцене выпустил спектакль "Дурочка" Лопе де Вега в рамках цикла "Театральные параллели. Путешествие в четырех частях", приуроченного к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова. Спектакль был отмечен премией зрительских симпатий Фестиваля "Уроки режиссуры" в рамках Биеннале театрального искусства. В 2023 году на исторической сцене Театра Вахтангова выпустил спектакль "Амадей".
В Театре им. Маяковского Анатолий Шульев поставил спектакли "Я была в доме и ждала…" (2016) по пьесе Жана-Люка Лагарса, "Бешеные деньги" (2017) и "На всякого мудреца довольно простоты" (2022) по пьесам Александра Островского, селебрити-драму "ДонЖуан" (2018) по пьесе Жана-Батиста Мольера, комедии "Старший сын" (2020) Александра Вампилова и "Как важно быть серьезным" (2021) по пьесе Оскара Уайльда,
В московском Театре им. Пушкина поставил спектакль "Гедда Габлер" (2018) по пьесе Генрика Ибсена.
В качестве кинорежиссера снял короткометражные фильмы: "Крылья" (2011, лучший фильм – фестиваль "Видение", лучшая женская роль – фестиваль "Киноликбез"); "За закрытой дверью" (2012, участник IFFCA, Лос-Анджелес, США); "Дар" (2015, участник киноальманаха "Позитивное кино"; лучший фильм – фестиваль "Свободных кинематографистов"; лучший оператор – фестиваль "Будем жить"; лучший фильм по мнению жюри – фестиваль IndieFlix в Манчестере, Великобритания).
В качестве актера снялся в фильмах "Масквичи" (2010) и "Однажды" (2013).
С 2017 года преподает на актерском факультете Российского института театрального искусства – ГИТИС.
В 2015 году получил премию Министерства культуры – "Молодые дарования России 2015".
18 апреля 2023 года Анатолий Шульев был назначен главным режиссером Театра имени Вахтангова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВладикавказРимас ТуминасГИТИСЕвгений ВахтанговЭжен ИонескоВильнюсЛитваТеатр имени Е. Вахтангова
 
 
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