Биография Анатолия Шульева
Российский театральный и кинорежиссер Анатолий Федорович Шульев родился 22 ноября 1989 году в городе Владикавказе.
С 2008 по 2011 год учился на актерском факультете ГИТИСа в мастерской Михаила Скандарова. В 2016 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (актерско-режиссерский курс Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса).
Его дипломный спектакль "Король умирает" по пьесе Эжена Ионеско стал участником фестиваля Tylos в Вильнюсе (Литва), а в России был показан на Новой сцене Вахтанговского театра в рамках "Мастерской режиссуры Римаса Туминаса".
В декабре 2017 года на Симоновской сцене Театра имени Евгения Вахтангова поставил новеллу "Принуждение" в спектакле "Стефан Цвейг. Новеллы". В апреле 2021 года на Новой сцене выпустил спектакль "Дурочка" Лопе де Вега в рамках цикла "Театральные параллели. Путешествие в четырех частях", приуроченного к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова. Спектакль был отмечен премией зрительских симпатий Фестиваля "Уроки режиссуры" в рамках Биеннале театрального искусства. В 2023 году на исторической сцене Театра Вахтангова выпустил спектакль "Амадей".
В Театре им. Маяковского Анатолий Шульев поставил спектакли "Я была в доме и ждала…" (2016) по пьесе Жана-Люка Лагарса, "Бешеные деньги" (2017) и "На всякого мудреца довольно простоты" (2022) по пьесам Александра Островского, селебрити-драму "ДонЖуан" (2018) по пьесе Жана-Батиста Мольера, комедии "Старший сын" (2020) Александра Вампилова и "Как важно быть серьезным" (2021) по пьесе Оскара Уайльда,
В московском Театре им. Пушкина поставил спектакль "Гедда Габлер" (2018) по пьесе Генрика Ибсена.
В качестве кинорежиссера снял короткометражные фильмы: "Крылья" (2011, лучший фильм – фестиваль "Видение", лучшая женская роль – фестиваль "Киноликбез"); "За закрытой дверью" (2012, участник IFFCA, Лос-Анджелес, США); "Дар" (2015, участник киноальманаха "Позитивное кино"; лучший фильм – фестиваль "Свободных кинематографистов"; лучший оператор – фестиваль "Будем жить"; лучший фильм по мнению жюри – фестиваль IndieFlix в Манчестере, Великобритания).
В качестве актера снялся в фильмах "Масквичи" (2010) и "Однажды" (2013).
С 2017 года преподает на актерском факультете Российского института театрального искусства – ГИТИС.
В 2015 году получил премию Министерства культуры – "Молодые дарования России 2015".
18 апреля 2023 года Анатолий Шульев был назначен главным режиссером Театра имени Вахтангова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников