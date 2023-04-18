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Биография Анатолия Шульева

Биография Анатолия Шульева - РИА Новости, 18.04.2023

Биография Анатолия Шульева

Российский театральный и кинорежиссер Анатолий Федорович Шульев родился 22 ноября 1989 году в городе Владикавказе. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:36

2023-04-18T17:36

2023-04-18T17:36

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Российский театральный и кинорежиссер Анатолий Федорович Шульев родился 22 ноября 1989 году в городе Владикавказе.С 2008 по 2011 год учился на актерском факультете ГИТИСа в мастерской Михаила Скандарова. В 2016 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (актерско-режиссерский курс Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса).Его дипломный спектакль "Король умирает" по пьесе Эжена Ионеско стал участником фестиваля Tylos в Вильнюсе (Литва), а в России был показан на Новой сцене Вахтанговского театра в рамках "Мастерской режиссуры Римаса Туминаса".В декабре 2017 года на Симоновской сцене Театра имени Евгения Вахтангова поставил новеллу "Принуждение" в спектакле "Стефан Цвейг. Новеллы". В апреле 2021 года на Новой сцене выпустил спектакль "Дурочка" Лопе де Вега в рамках цикла "Театральные параллели. Путешествие в четырех частях", приуроченного к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова. Спектакль был отмечен премией зрительских симпатий Фестиваля "Уроки режиссуры" в рамках Биеннале театрального искусства. В 2023 году на исторической сцене Театра Вахтангова выпустил спектакль "Амадей". В Театре им. Маяковского Анатолий Шульев поставил спектакли "Я была в доме и ждала…" (2016) по пьесе Жана-Люка Лагарса, "Бешеные деньги" (2017) и "На всякого мудреца довольно простоты" (2022) по пьесам Александра Островского, селебрити-драму "ДонЖуан" (2018) по пьесе Жана-Батиста Мольера, комедии "Старший сын" (2020) Александра Вампилова и "Как важно быть серьезным" (2021) по пьесе Оскара Уайльда, В московском Театре им. Пушкина поставил спектакль "Гедда Габлер" (2018) по пьесе Генрика Ибсена. В качестве кинорежиссера снял короткометражные фильмы: "Крылья" (2011, лучший фильм – фестиваль "Видение", лучшая женская роль – фестиваль "Киноликбез"); "За закрытой дверью" (2012, участник IFFCA, Лос-Анджелес, США); "Дар" (2015, участник киноальманаха "Позитивное кино"; лучший фильм – фестиваль "Свободных кинематографистов"; лучший оператор – фестиваль "Будем жить"; лучший фильм по мнению жюри – фестиваль IndieFlix в Манчестере, Великобритания).В качестве актера снялся в фильмах "Масквичи" (2010) и "Однажды" (2013).С 2017 года преподает на актерском факультете Российского института театрального искусства – ГИТИС. В 2015 году получил премию Министерства культуры – "Молодые дарования России 2015".18 апреля 2023 года Анатолий Шульев был назначен главным режиссером Театра имени Вахтангова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владикавказ, римас туминас, гитис, евгений вахтангов, эжен ионеско, вильнюс, литва, театр имени е. вахтангова