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Анатолия Шульева назначили главным режиссером театра Вахтангова
Анатолия Шульева назначили главным режиссером театра Вахтангова - РИА Новости, 18.04.2023
Анатолия Шульева назначили главным режиссером театра Вахтангова
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:16
2023-04-18T17:16
2023-04-18T17:16
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Оксана Косарева представили коллективу нового главного режиссера, сообщают в ведомстве. Анатолий Шульев учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Бориса Щукина. Он поставил 10 работ. В качестве режиссера дебютировал в Театре Вахтангова в 2016-м. Также он снял несколько короткометражных картин, которые были отмечены наградами кинофестивалей. Так, проект "Крылья" стал лучшим на смотре "Видение" и получил приз за женскую роль на "Киноликбезе". "За закрытой дверью" участвовал в IFFCA, Los Angeles. Картина "Дар" попала в киноальманах "Позитивное кино" и была удостоена премии фестиваля "Свободных кинематографистов" как лучший фильм, а также за операторскую работу – фестиваля "Будем жить".Ранее сообщалось, что Театр Вахтангова запустил специальный сайт филиала во Владикавказе.
https://ria.ru/20230408/festival-1863900583.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, знаменитости, театр имени е. вахтангова
Культура, Театр, Новости культуры, Знаменитости, Театр имени Е. Вахтангова
Анатолия Шульева назначили главным режиссером театра Вахтангова
Минкультуры: Анатолия Шульева назначили главным режиссером театра Вахтангова
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Оксана Косарева представили коллективу нового главного режиссера, сообщают в ведомстве.
«
"Им стал лауреат премии Министерства культуры "Молодые дарования России" 2015 года Анатолий Шульев", — говорится в пресс-релизе.
Анатолий Шульев учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Бориса Щукина. Он поставил 10 работ. В качестве режиссера дебютировал в Театре Вахтангова в 2016-м.
«
"Его преддипломный спектакль "Король умирает" впоследствии вошел в репертуар Новой сцены театра Вахтангова. С тех пор Анатолий Шульев поставил в театре еще три спектакля: "Стефан Цвейг. Новеллы", "Дурочка", "Амадей", — уточнили в пресс-релизе.
Также он снял несколько короткометражных картин, которые были отмечены наградами кинофестивалей. Так, проект "Крылья" стал лучшим на смотре "Видение" и получил приз за женскую роль на "Киноликбезе". "За закрытой дверью" участвовал в IFFCA, Los Angeles. Картина "Дар" попала в киноальманах "Позитивное кино" и была удостоена премии фестиваля "Свободных кинематографистов" как лучший фильм, а также за операторскую работу – фестиваля "Будем жить".
Ранее сообщалось
, что Театр Вахтангова запустил специальный сайт филиала во Владикавказе.
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