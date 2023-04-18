https://ria.ru/20230418/teatr-1866126798.html

Анатолия Шульева назначили главным режиссером театра Вахтангова

Анатолия Шульева назначили главным режиссером театра Вахтангова - РИА Новости, 18.04.2023

Анатолия Шульева назначили главным режиссером театра Вахтангова

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:16

2023-04-18T17:16

2023-04-18T17:16

культура

театр

новости культуры

знаменитости

театр имени е. вахтангова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866125692_0:264:3078:1995_1920x0_80_0_0_23181e3da5455241be003cd3c12f652c.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Оксана Косарева представили коллективу нового главного режиссера, сообщают в ведомстве. Анатолий Шульев учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Бориса Щукина. Он поставил 10 работ. В качестве режиссера дебютировал в Театре Вахтангова в 2016-м. Также он снял несколько короткометражных картин, которые были отмечены наградами кинофестивалей. Так, проект "Крылья" стал лучшим на смотре "Видение" и получил приз за женскую роль на "Киноликбезе". "За закрытой дверью" участвовал в IFFCA, Los Angeles. Картина "Дар" попала в киноальманах "Позитивное кино" и была удостоена премии фестиваля "Свободных кинематографистов" как лучший фильм, а также за операторскую работу – фестиваля "Будем жить".Ранее сообщалось, что Театр Вахтангова запустил специальный сайт филиала во Владикавказе.

https://ria.ru/20230408/festival-1863900583.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

театр, новости культуры, знаменитости, театр имени е. вахтангова