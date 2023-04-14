https://ria.ru/20230414/teatr-1865449730.html

Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе

Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 14.04.2023

Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе

Театр имени Вахтангова в пятницу запустил сайт своего филиала во Владикавказе – Дома Вахтангова, на нем уже доступна афиша мероприятий, билеты можно будет... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:20

2023-04-14T19:20

2023-04-14T19:20

культура

театр

евгений вахтангов

мария аронова

евгений князев

владикавказ

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Театр имени Вахтангова в пятницу запустил сайт своего филиала во Владикавказе – Дома Вахтангова, на нем уже доступна афиша мероприятий, билеты можно будет купить с 17 апреля. Как отметили в пресс-службе театра, сайт продолжат наполнять новыми разделами и материалами, связанными с историей дома и биографией Евгения Вахтангова. Родовой Дом Вахтангова во Владикавказе воссоздан по инициативе и на средства театра. С начала реализации проекта прошло 2,5 года. Дом будет превращен в культурный центр в статусе филиала театра. На первом этаже заработает арт-кафе, на втором – экспозиция, рассказывающая о быте семьи Вахтанговых. Открытие дома состоится 30 апреля, на нем выступит почти вся труппа Театра Вахтангова и ее друзья, среди них Мария Аронова, Евгений Князев, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Юлия Рутберг, Виктор Добронравов и многие другие. Касса Дома Вахтангова на Армянской улице, 2 откроется 2 мая.

https://ria.ru/20230411/balet-1864414197.html

владикавказ

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

театр, евгений вахтангов, мария аронова, евгений князев, владикавказ