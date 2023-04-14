https://ria.ru/20230414/teatr-1865449730.html
Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе
Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 14.04.2023
Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе
Театр имени Вахтангова в пятницу запустил сайт своего филиала во Владикавказе – Дома Вахтангова, на нем уже доступна афиша мероприятий, билеты можно будет... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:20
2023-04-14T19:20
2023-04-14T19:20
культура
театр
евгений вахтангов
мария аронова
евгений князев
владикавказ
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Театр имени Вахтангова в пятницу запустил сайт своего филиала во Владикавказе – Дома Вахтангова, на нем уже доступна афиша мероприятий, билеты можно будет купить с 17 апреля. Как отметили в пресс-службе театра, сайт продолжат наполнять новыми разделами и материалами, связанными с историей дома и биографией Евгения Вахтангова. Родовой Дом Вахтангова во Владикавказе воссоздан по инициативе и на средства театра. С начала реализации проекта прошло 2,5 года. Дом будет превращен в культурный центр в статусе филиала театра. На первом этаже заработает арт-кафе, на втором – экспозиция, рассказывающая о быте семьи Вахтанговых. Открытие дома состоится 30 апреля, на нем выступит почти вся труппа Театра Вахтангова и ее друзья, среди них Мария Аронова, Евгений Князев, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Юлия Рутберг, Виктор Добронравов и многие другие. Касса Дома Вахтангова на Армянской улице, 2 откроется 2 мая.
https://ria.ru/20230411/balet-1864414197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, евгений вахтангов, мария аронова, евгений князев, владикавказ
Культура, Театр, Евгений Вахтангов, Мария Аронова, Евгений Князев, Владикавказ
Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе
Театр Вахтангова запустил специальный сайт филиала во Владикавказе
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Театр имени Вахтангова в пятницу запустил сайт своего филиала во Владикавказе – Дома Вахтангова, на нем уже доступна афиша мероприятий, билеты можно будет купить с 17 апреля.
Как отметили в пресс-службе театра, сайт
продолжат наполнять новыми разделами и материалами, связанными с историей дома и биографией Евгения Вахтангова.
Родовой Дом Вахтангова во Владикавказе воссоздан по инициативе и на средства театра. С начала реализации проекта прошло 2,5 года. Дом будет превращен в культурный центр в статусе филиала театра. На первом этаже заработает арт-кафе, на втором – экспозиция, рассказывающая о быте семьи Вахтанговых.
Открытие дома состоится 30 апреля, на нем выступит почти вся труппа Театра Вахтангова и ее друзья, среди них Мария Аронова, Евгений Князев, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Юлия Рутберг, Виктор Добронравов и многие другие.
Касса Дома Вахтангова на Армянской улице, 2 откроется 2 мая.
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