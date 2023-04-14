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Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 14.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:20 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/teatr-1865449730.html
Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе
Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 14.04.2023
Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе
Театр имени Вахтангова в пятницу запустил сайт своего филиала во Владикавказе – Дома Вахтангова, на нем уже доступна афиша мероприятий, билеты можно будет... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:20
2023-04-14T19:20
культура
театр
евгений вахтангов
мария аронова
евгений князев
владикавказ
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Театр имени Вахтангова в пятницу запустил сайт своего филиала во Владикавказе – Дома Вахтангова, на нем уже доступна афиша мероприятий, билеты можно будет купить с 17 апреля. Как отметили в пресс-службе театра, сайт продолжат наполнять новыми разделами и материалами, связанными с историей дома и биографией Евгения Вахтангова. Родовой Дом Вахтангова во Владикавказе воссоздан по инициативе и на средства театра. С начала реализации проекта прошло 2,5 года. Дом будет превращен в культурный центр в статусе филиала театра. На первом этаже заработает арт-кафе, на втором – экспозиция, рассказывающая о быте семьи Вахтанговых. Открытие дома состоится 30 апреля, на нем выступит почти вся труппа Театра Вахтангова и ее друзья, среди них Мария Аронова, Евгений Князев, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Юлия Рутберг, Виктор Добронравов и многие другие. Касса Дома Вахтангова на Армянской улице, 2 откроется 2 мая.
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театр, евгений вахтангов, мария аронова, евгений князев, владикавказ
Культура, Театр, Евгений Вахтангов, Мария Аронова, Евгений Князев, Владикавказ
Заработал сайт Дома Вахтангова во Владикавказе

Театр Вахтангова запустил специальный сайт филиала во Владикавказе

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкЗдание Театра имени Евгения Вахтангова
Здание Театра имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Театр имени Вахтангова в пятницу запустил сайт своего филиала во Владикавказе – Дома Вахтангова, на нем уже доступна афиша мероприятий, билеты можно будет купить с 17 апреля.
Как отметили в пресс-службе театра, сайт продолжат наполнять новыми разделами и материалами, связанными с историей дома и биографией Евгения Вахтангова.
Родовой Дом Вахтангова во Владикавказе воссоздан по инициативе и на средства театра. С начала реализации проекта прошло 2,5 года. Дом будет превращен в культурный центр в статусе филиала театра. На первом этаже заработает арт-кафе, на втором – экспозиция, рассказывающая о быте семьи Вахтанговых.
Открытие дома состоится 30 апреля, на нем выступит почти вся труппа Театра Вахтангова и ее друзья, среди них Мария Аронова, Евгений Князев, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Юлия Рутберг, Виктор Добронравов и многие другие.
Касса Дома Вахтангова на Армянской улице, 2 откроется 2 мая.
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КультураТеатрЕвгений ВахтанговМария АроноваЕвгений КнязевВладикавказ
 
 
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