https://ria.ru/20220120/tuminas-1768689035.html

Путин поздравил худрука театра Вахтангова Римаса Туминаса с юбилеем

Путин поздравил худрука театра Вахтангова Римаса Туминаса с юбилеем - РИА Новости, 20.01.2022

Путин поздравил худрука театра Вахтангова Римаса Туминаса с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем худрука Театра Вахтангова Римаса Туминаса, отметив, что он пользуется заслуженным признанием коллег как... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:08

2022-01-20T11:08

2022-01-20T11:08

культура

владимир путин

театр имени е. вахтангова

римас туминас

новости культуры

театр

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем худрука Театра Вахтангова Римаса Туминаса, отметив, что он пользуется заслуженным признанием коллег как талантливый, самобытный режиссер, телеграмма опубликована на сайте Кремля."И в России, и далеко за ее пределами Вы пользуетесь высоким, заслуженным признанием коллег и многочисленных почитателей сценического искусства как талантливый, самобытный режиссёр, художественный руководитель знаменитого Театра имени Евгения Вахтангова. Убежден, что исключительные профессиональные качества, творческая энергия и смелость настоящего Мастера и впредь позволят Вам плодотворно трудиться, успешно воплощать в жизнь яркие, неординарные идеи и замыслы", - говорится в сообщении.Глава РФ пожелал Туминасу доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения.Художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Римас Туминас отмечает в четверг 70-летие.

https://ria.ru/20211113/teatr-1758310351.html

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владимир путин, театр имени е. вахтангова, римас туминас, новости культуры, театр