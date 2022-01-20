https://ria.ru/20220120/tuminas-1768689035.html
Путин поздравил худрука театра Вахтангова Римаса Туминаса с юбилеем
Путин поздравил худрука театра Вахтангова Римаса Туминаса с юбилеем - РИА Новости, 20.01.2022
Путин поздравил худрука театра Вахтангова Римаса Туминаса с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем худрука Театра Вахтангова Римаса Туминаса, отметив, что он пользуется заслуженным признанием коллег как... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:08
2022-01-20T11:08
2022-01-20T11:08
культура
владимир путин
театр имени е. вахтангова
римас туминас
новости культуры
театр
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем худрука Театра Вахтангова Римаса Туминаса, отметив, что он пользуется заслуженным признанием коллег как талантливый, самобытный режиссер, телеграмма опубликована на сайте Кремля."И в России, и далеко за ее пределами Вы пользуетесь высоким, заслуженным признанием коллег и многочисленных почитателей сценического искусства как талантливый, самобытный режиссёр, художественный руководитель знаменитого Театра имени Евгения Вахтангова. Убежден, что исключительные профессиональные качества, творческая энергия и смелость настоящего Мастера и впредь позволят Вам плодотворно трудиться, успешно воплощать в жизнь яркие, неординарные идеи и замыслы", - говорится в сообщении.Глава РФ пожелал Туминасу доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения.Художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Римас Туминас отмечает в четверг 70-летие.
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владимир путин, театр имени е. вахтангова, римас туминас, новости культуры, театр
Путин поздравил худрука театра Вахтангова Римаса Туминаса с юбилеем
Путин: Римас Туминас пользуется заслуженным признанием коллег как талантливый режиссер
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем худрука Театра Вахтангова Римаса Туминаса, отметив, что он пользуется заслуженным признанием коллег как талантливый, самобытный режиссер, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"И в России, и далеко за ее пределами Вы пользуетесь высоким, заслуженным признанием коллег и многочисленных почитателей сценического искусства как талантливый, самобытный режиссёр, художественный руководитель знаменитого Театра имени Евгения Вахтангова. Убежден, что исключительные профессиональные качества, творческая энергия и смелость настоящего Мастера и впредь позволят Вам плодотворно трудиться, успешно воплощать в жизнь яркие, неординарные идеи и замыслы", - говорится в сообщении.
Глава РФ пожелал Туминасу доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Римас Туминас отмечает в четверг 70-летие.