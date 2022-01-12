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Биография Дмитрия Аристова

Биография Дмитрия Аристова - РИА Новости, 12.01.2022

Биография Дмитрия Аристова

Директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Васильевич Аристов родился 12 января 1972 года в городе... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T00:32

2022-01-12T00:32

2022-01-12T00:32

справки

дмитрий аристов

россия

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Директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Васильевич Аристов родился 12 января 1972 года в городе Соликамске Пермской области (ныне Пермский край). В 1989 году окончил Киевское суворовское военное училище Министерства обороны СССР. В последующем – Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева, Военный финансово-экономический университет Министерства обороны РФ, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ.С августа 1989 года по февраль 2008 года служил в Вооруженных Силах СССР и РФ.С февраля 2008 года по февраль 2009 года работал начальником отдела управления Главного управления Генеральной прокуратуры РФ.С февраля 2009 года по июнь 2010 года был заместителем директора Департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов, с июня 2010 года по август 2012 года – директором Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции РФ.С августа 2012 года по март 2017 года занимал должность заместителя министра юстиции РФ.20 марта 2017 года указом президента России назначен на должность директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации.Генерал-полковник внутренней службы (2020).Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2013).Награжден Орденом Почета, Почетной грамотой президента России (2015). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, дмитрий аристов, россия