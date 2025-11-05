https://ria.ru/20251105/pristavy-2052879158.html
Приставы за год изъяли у коррупционеров более 1,3 миллиарда ценных бумаг
Приставы за год изъяли у коррупционеров более 1,3 миллиарда ценных бумаг
Приставы за год изъяли у коррупционеров более 1,3 миллиарда ценных бумаг
Судебные приставы с начала 2025 года изъяли у коррупционеров более 1,3 миллиарда ценных бумаг, а также 1,5 тысячи объектов, в том числе недвижимости и...
россия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы за год изъяли у коррупционеров более 1,3 миллиарда ценных бумаг
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы с начала 2025 года изъяли у коррупционеров более 1,3 миллиарда ценных бумаг, а также 1,5 тысячи объектов, в том числе недвижимости и транспорта, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"За 9 месяцев 2025 года по искам прокуроров передано в уполномоченные органы более 1,3 миллиарда ценных бумаг и более 1,5 тысячи объектов иного "коррупционного" имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена, в том числе недвижимость и транспорт", - сказал он.
Также он рассказал, что в 2020-2024 годы по искам прокуроров обращено в доход государства порядка 1,2 триллиона ценных бумаг и 24 тысячи объектов иного имущества - из них порядка 14 тысяч объектов недвижимого имущества, 189 транспортных средств, более 1 тысячи предметов роскоши, в том числе изделия из драгоценных металлов, объектов, представляющих культурную ценность - картины, иконы, а также более 8,8 тысячи объектов иного имущества.