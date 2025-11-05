Приставы за год изъяли у коррупционеров более 1,3 миллиарда ценных бумаг

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы с начала 2025 года изъяли у коррупционеров более 1,3 миллиарда ценных бумаг, а также 1,5 тысячи объектов, в том числе недвижимости и транспорта, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

"За 9 месяцев 2025 года по искам прокуроров передано в уполномоченные органы более 1,3 миллиарда ценных бумаг и более 1,5 тысячи объектов иного "коррупционного" имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена, в том числе недвижимость и транспорт", - сказал он.