Активы "Ланты", чьи владельцы поддерживают ВСУ, передали в доход России

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства 70 объектов недвижимости и 100% уставного капитала компании "Ланта", чьи владельцы финансово поддерживают украинские вооруженные силы, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

"Обращены в доход государства 100% уставного капитала ООО "Ланта" и 70 объектов недвижимого имущества в рамках исполнительных производств в отношении Зайцева А.В. и других лиц", - сказал он.