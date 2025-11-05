Активы "Ланты", чьи владельцы поддерживают ВСУ, передали в доход России

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства 70 объектов недвижимости и 100% уставного капитала компании "Ланта", чьи владельцы финансово поддерживают украинские вооруженные силы, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"Обращены в доход государства 100% уставного капитала ООО "Ланта" и 70 объектов недвижимого имущества в рамках исполнительных производств в отношении Зайцева А.В. и других лиц", - сказал он.
Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединением владельцев оператора сотовой связи Тамбовской области ООО "Ланта", изъять предприятие и активы собственников и партнеров, так как они, по данным ведомства, финансово поддерживают украинские вооруженные формирования.
В начале октября Октябрьский районный суд Тамбова обратил в доход государства активы компании "Ланта". В пресс-службе добавили, что суд запретил деятельность следующих лиц: Зайцева А.В, Зайцеву М.Ю, Васильева А.С., Шмарова С.В., ассоциации "FOR FREE RUSSIA ASSOCIATION" ("За свободную Россию" (Болгария)".