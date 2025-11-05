Рейтинг@Mail.ru
Активы "Ланты", чьи владельцы поддерживают ВСУ, передали в доход России - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/konfiskatsiya-2052860370.html
Активы "Ланты", чьи владельцы поддерживают ВСУ, передали в доход России
Активы "Ланты", чьи владельцы поддерживают ВСУ, передали в доход России - РИА Новости, 05.11.2025
Активы "Ланты", чьи владельцы поддерживают ВСУ, передали в доход России
Судебные приставы передали в доход государства 70 объектов недвижимости и 100% уставного капитала компании "Ланта", чьи владельцы финансово поддерживают... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T00:32:00+03:00
2025-11-05T00:32:00+03:00
россия
тамбовская область
тамбов
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
леста
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20250918/sumy-2042843889.html
https://ria.ru/20251104/aktsii-2052852497.html
россия
тамбовская область
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тамбовская область, тамбов, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), леста
Россия, Тамбовская область, Тамбов, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Леста
Активы "Ланты", чьи владельцы поддерживают ВСУ, передали в доход России

Приставы передали в доход государства 70 объектов недвижимости компании «Ланта»

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства 70 объектов недвижимости и 100% уставного капитала компании "Ланта", чьи владельцы финансово поддерживают украинские вооруженные силы, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"Обращены в доход государства 100% уставного капитала ООО "Ланта" и 70 объектов недвижимого имущества в рамках исполнительных производств в отношении Зайцева А.В. и других лиц", - сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Жители Сумской области специально завышают цены для военных ВСУ
18 сентября, 21:46
Аристов также напомнил, что в 2025 году в доход государства обращены 100% долей в уставных капиталах ООО "Леста Геймс Москва", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста", ООО "Эджцентр", ООО "Эджкюэй", ООО "Эджклауд", ООО "Геймсервис".
Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединением владельцев оператора сотовой связи Тамбовской области ООО "Ланта", изъять предприятие и активы собственников и партнеров, так как они, по данным ведомства, финансово поддерживают украинские вооруженные формирования.
В начале октября Октябрьский районный суд Тамбова обратил в доход государства активы компании "Ланта". В пресс-службе добавили, что суд запретил деятельность следующих лиц: Зайцева А.В, Зайцеву М.Ю, Васильева А.С., Шмарова С.В., ассоциации "FOR FREE RUSSIA ASSOCIATION" ("За свободную Россию" (Болгария)".
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
ФССП передала государству почти семь миллионов акций "Кондитерус Ком"
Вчера, 22:37
 
РоссияТамбовская областьТамбовДмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Леста
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала