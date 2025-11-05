Рейтинг@Mail.ru
Директор ФССП назвал сумму взысканных с россиян алиментов за пять лет - РИА Новости, 05.11.2025
08:05 05.11.2025 (обновлено: 08:13 05.11.2025)
Директор ФССП назвал сумму взысканных с россиян алиментов за пять лет
Директор ФССП назвал сумму взысканных с россиян алиментов за пять лет
Судебные приставы за последние пять лет взыскали более 258 миллиардов рублей по алиментам, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. РИА Новости, 05.11.2025
россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Директор ФССП назвал сумму взысканных с россиян алиментов за пять лет

Приставы взыскали более 258 млрд рублей по алиментам за 5 лет

© РИА Новости / Михаил МордасовФедеральная служба судебных приставов
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Федеральная служба судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы за последние пять лет взыскали более 258 миллиардов рублей по алиментам, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"С сокращением остатка увеличивается количество взысканных алиментных платежей. Например, за 9 месяцев взысканная сумма алиментных платежей составила почти 74 миллиарда рублей, а за последние 5 лет сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 258 миллиардов рублей алиментных платежей", - сказал он.
Аристов также рассказал, что на сегодняшний день в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тысяч должников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Россия Дмитрий Аристов Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) Общество
 
 
