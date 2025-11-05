Директор ФССП назвал сумму взысканных с россиян алиментов за пять лет

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы за последние пять лет взыскали более 258 миллиардов рублей по алиментам, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

"С сокращением остатка увеличивается количество взысканных алиментных платежей. Например, за 9 месяцев взысканная сумма алиментных платежей составила почти 74 миллиарда рублей, а за последние 5 лет сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 258 миллиардов рублей алиментных платежей", - сказал он.