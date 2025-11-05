https://ria.ru/20251105/pristavy-2052888428.html
Директор ФССП назвал сумму взысканных с россиян алиментов за пять лет
Директор ФССП назвал сумму взысканных с россиян алиментов за пять лет
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы за последние пять лет взыскали более 258 миллиардов рублей по алиментам, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"С сокращением остатка увеличивается количество взысканных алиментных платежей. Например, за 9 месяцев взысканная сумма алиментных платежей составила почти 74 миллиарда рублей, а за последние 5 лет сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 258 миллиардов рублей алиментных платежей", - сказал он.
Аристов
также рассказал, что на сегодняшний день в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тысяч должников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.