https://ria.ru/20250521/fssp-2018263161.html

Данные алиментщиков будут находиться в доступе до погашения задолженности

Данные алиментщиков будут находиться в доступе до погашения задолженности - РИА Новости, 21.05.2025

Данные алиментщиков будут находиться в доступе до погашения задолженности

Данные о неплательщиках алиментов в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности, сообщил РИА Новости директор Федеральной... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:57:00+03:00

2025-05-21T14:57:00+03:00

2025-05-21T14:59:00+03:00

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

дмитрий аристов

петербургский юридический форум — 2025

общество

алименты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913894105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15898ad3b09083707c241ddafe83dec8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Данные о неплательщиках алиментов в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.Реестр алиментщиков заработает на официальном сайте ФССП с 25 мая."Данные о неплательщиках алиментов будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности", - сказал Аристов в кулуарах ПМЮФ.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/reestr-2018000427.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий аристов, петербургский юридический форум — 2025, общество, алименты