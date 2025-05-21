https://ria.ru/20250521/fssp-2018263161.html
Данные алиментщиков будут находиться в доступе до погашения задолженности
Данные алиментщиков будут находиться в доступе до погашения задолженности - РИА Новости, 21.05.2025
Данные алиментщиков будут находиться в доступе до погашения задолженности
Данные о неплательщиках алиментов в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности, сообщил РИА Новости директор Федеральной... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:57:00+03:00
2025-05-21T14:57:00+03:00
2025-05-21T14:59:00+03:00
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
дмитрий аристов
петербургский юридический форум — 2025
общество
алименты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Данные о неплательщиках алиментов в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.Реестр алиментщиков заработает на официальном сайте ФССП с 25 мая."Данные о неплательщиках алиментов будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности", - сказал Аристов в кулуарах ПМЮФ.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/reestr-2018000427.html
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий аристов, петербургский юридический форум — 2025, общество, алименты
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Дмитрий Аристов, Петербургский юридический форум — 2025, Общество, алименты
Данные алиментщиков будут находиться в доступе до погашения задолженности
ФССП: данные алиментщиков будут в открытом доступе до полного погашения долга