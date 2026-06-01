Путин дал поручения по делам против глав местного самоуправления

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе судебных приставов (ФССП) учитывать отсутствие финансирования на исполнение обязанностей при рассмотрении административных дел против глав местного самоуправления.

Кроме того, президент рекомендовал Верховному суду РФ обобщить судебную практику о прекращении производства по таким делам в отношении представителей региональной и местной власти, если на исполнение их полномочий бюджетные средства не выделялись или выделялись в недостаточном размере.