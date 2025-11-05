Дмитрий Аристов: обращение "коррупционного" имущества – на особом контроле

Первого ноября Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России исполнилось 160 лет. История службы берет начало со времен правления императора Александра II, именно положением, подписанным им, был окончательно определен статус судебных приставов в России. Более чем за полтора века ФССП РФ пережила значительную трансформацию, став независимым органом исполнительной власти на страже закона. О работе судебных приставов в интервью РИА Новости рассказал директор ФССП России Дмитрий Аристов.

– Дмитрий Васильевич, в этом году на полях ПМЮФ были озвучены предложения, как запретить алиментщикам брать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, прекратить доступ к Госуслугам, а также запретить выдачу кредитов. На какой стадии находятся эти предложения сейчас?

– В настоящее время Минюстом России совместно с ФССП России прорабатываются предложения по ограничению получения отдельных государственных услуг лицами, включенными в реестр должников по алиментным обязательствам, в том числе и тех, о которых вы говорите. Кроме того, службой прорабатывается вопрос по совершенствованию механизма применения мер уголовно-правового характера в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, в том числе в части изменения условий их привлечения к административной и уголовной ответственности.

– А если ориентироваться на статистику, уменьшается ли в России число неплательщиков алиментов в целом?

– За последние восемь лет принятые меры действительно позволили обеспечить стабильное снижение количества исполнительных документов о взыскании алиментов, находящихся на принудительном исполнении. Так, с 2017 по 2024 годы остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей сократился с 845 тысяч до 723 тысяч. А по итогам работы за девять месяцев этого года остаток составил 694 тысячи исполнительных производств, что на 29 тысяч меньше по сравнению с началом текущего года. При этом из указанного количества неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов большая часть должников выполняет обязательства по выплате алиментных платежей.

Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов за девять месяцев этого года составила 92 %. Одновременно с сокращением остатка увеличивается количество взысканных алиментных платежей. Например, за девять месяцев взысканная сумма алиментных платежей составила почти 74 миллиарда рублей, а за последние пять лет сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 258 миллиардов рублей алиментных платежей.

– В мае на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ заработал реестр должников по алиментам. Сколько сейчас алиментщиков числится в реестре?

– На сегодняшний день в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тысяч должников. Исходя из задач реестра, а также законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, в соответствии с которым он создан, в него включаются как лица, которые вообще не платят алименты, так и те, которые не погасили задолженность. Исключение должников из реестра возможно в случаях полного погашения задолженности по алиментам. За время существования реестра такие случаи безусловно были. Учитывая, что процесс взыскания алиментов осуществляется в непрерывном режиме, количество должников в реестре меняется ежедневно, одни граждане исключаются из реестра в связи с полным погашением задолженности, окончанием (прекращением) исполнительного производства, другие включаются в реестр в связи с объявлением их в розыск, привлечением к административной, уголовной ответственности.

– ФССП РФ активно исполняет судебные решения об обращении имущества коррупционеров в доход государства. Расскажите, на какую сумму было изъято имущество коррупционеров в 2025 году, растет ли сумма по сравнению с прошлыми годами?

– Как правило, в поступающих на исполнение исполнительных документах, содержатся сведения об объектах "коррупционного" имущества без указания стоимости. Нам важно исполнить решение суда и обратить имущество, полученное незаконным путем, в доход государства. Стоит отметить, что данные производства находятся на особом контроле. За девять месяцев 2025 года по искам прокуроров передано в уполномоченные органы более 1,3 миллиарда ценных бумаг и более 1,5 тысячи объектов иного "коррупционного2 имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена, в том числе недвижимость и транспорт.

На протяжении нескольких лет служба тесно взаимодействует с генеральной прокуратурой Российской Федерации по обращению в доход государства имущества, включая имущество нажитое незаконным путем. Так, в 2020-2024 годах по искам прокуроров обращено в доход государства порядка 1,2 триллиона ценных бумаг и 24 тысячи объектов иного имущества – из них порядка 14 тысяч объектов недвижимого имущества, 189 транспортных средств, более одной тысячи предметов роскоши, в том числе изделия из драгоценных металлов, объекты, представляющих культурную ценность – картины, иконы, а также более 8,8 тысячи объектов иного имущества. Из недавнего – обращение в доход государства имущества, принадлежащего должникам, связанным с бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым. В результате в государственную собственность перешли 100% долей в уставных капиталах ООО "Востокцемент", ООО "Лэндлорд", ООО "Ренессанс Актив Проект".

– Скажите есть ли у службы возможности взыскивать долги с граждан, уехавших за пределы РФ?

– В своей практике мы часто сталкиваемся с тем, что должник проживает или принадлежащее ему имущество находится за пределами России. На территории иностранных государств исполнительные действия совершаются в порядке, установленном международными договорами, участником которых является Российская Федерация, и предусматривающими оказание правовой помощи по гражданским и уголовным делам. В отношении должника, который покинул Россию, судебный пристав-исполнитель может направить запрос о правовой помощи, который адресуется компетентным органам иностранного государства, где находится должник. Содержательная часть запроса совершенно разная, в зависимости от требований исполнительного документа. В рамках запроса о правовой помощи мы можем получить информацию о месте проживания должника и его работы, сведения об имуществе и доходах, а также иную информацию, необходимую для исполнения решения суда. По результатам полученной информации у взыскателя появляется право на признание решения российского суда на территории той страны, где находится должник или его имущество, с целью его последующего исполнения в рамках международного договора. Благодаря таким международным актам география полномочий судебного пристава существенно расширяется. Вопрос признания российского судебного акта отнесен к компетенции суда государства, на территории которого оно подлежит исполнению. В настоящее время в отношениях между Россией и Белоруссией действует ряд соглашений, позволяющих без процедуры признания исполнять решения компетентных судов, таких как о взыскании алиментов, штрафов за нарушения правил дорожного движения, а также о взыскании задолженности по экономическим спорам.

– Дмитрий Васильевич, скажите, а сколько и какое имущество граждан, финансировавших ВСУ, обращено в доход государства в 2025 году?

– Если говорить, про громкие дела, то только в Управлении по исполнению особых исполнительных производств ГМУ ФССП России на исполнении находилось 270 исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных документов, выданных судами в рамках 11 гражданских дел по искам генеральной прокуратуры Российской Федерации в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности.

В рамах данной категории исполнительных производств в доход государства обращены свыше 138 миллионов акций организаций, 100% долей в уставных капиталах 20 организаций, а также 573 объекта недвижимого имущества. В 2025 году в доход государства обращены 100% долей в уставных капиталах ООО "Леста Геймс Москва", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста", ООО "Эджцентр", ООО "Эджкюэй", ООО "Эджклауд", ООО "Геймсервис".

Также обращены в доход государства 100% уставного капитала ООО "Ланта" и 70 объектов недвижимого имущества в рамках исполнительных производств в отношении Зайцева и других лиц. В настоящее время приняты обеспечительные меры по исполнительным документам об обращении в доход государства имущества, принадлежащего Штенгелову и афиллированным лицам. Уже переданы в доход Российской Федерации почти семь миллионов акций АО "Кондитерус Ком" и более 895,5 тысячи акций АО "Боавишта", принадлежащие Каржиловой " и Штенгелову.

– Завершая наш разговор, скажите, на какую сумму приостановлено взыскание с участников СВО и членов их семей с начала спецоперации. На какую сумму приостановлено конкретно в этом году?

– За период проведения специальной военной операции приостановлено 2,7 миллиона исполнительных производств в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции. C 1 декабря прошлого года прекращено 98 тысяч исполнительных производств о взыскании кредитных платежей на сумму более 10 миллиардов рублей, в отношении должников-военнослужащих и их супруг.