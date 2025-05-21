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Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили - РИА Новости, 21.05.2025
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14:41 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/fssp-2018259245.html
Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили
Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили - РИА Новости, 21.05.2025
Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили
Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) прорабатывает вопрос о введении запрета регистрации автомобилей для алиментщиков, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:41:00+03:00
2025-05-21T14:41:00+03:00
россия
санкт-петербург
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
петербургский юридический форум — 2025
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С. Петербург, 21 мая – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) прорабатывает вопрос о введении запрета регистрации автомобилей для алиментщиков, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним", - сказал он в кулуарах ПМЮФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, санкт-петербург, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), петербургский юридический форум — 2025
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Петербургский юридический форум — 2025
Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили

ФССП прорабатывает запрет регистрации автомобилей для неплательщиков алиментов

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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С. Петербург, 21 мая – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) прорабатывает вопрос о введении запрета регистрации автомобилей для алиментщиков, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним", - сказал он в кулуарах ПМЮФ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияСанкт-ПетербургДмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Петербургский юридический форум — 2025
 
 
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