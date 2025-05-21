https://ria.ru/20250521/fssp-2018259245.html
Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили
Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили - РИА Новости, 21.05.2025
Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили
Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) прорабатывает вопрос о введении запрета регистрации автомобилей для алиментщиков, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:41:00+03:00
2025-05-21T14:41:00+03:00
2025-05-21T14:41:00+03:00
россия
санкт-петербург
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
петербургский юридический форум — 2025
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С. Петербург, 21 мая – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) прорабатывает вопрос о введении запрета регистрации автомобилей для алиментщиков, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним", - сказал он в кулуарах ПМЮФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/reestr-2018000427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), петербургский юридический форум — 2025
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Петербургский юридический форум — 2025
Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили
ФССП прорабатывает запрет регистрации автомобилей для неплательщиков алиментов