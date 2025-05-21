https://ria.ru/20250521/fssp-2018259245.html

Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили

Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили - РИА Новости, 21.05.2025

Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили

Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) прорабатывает вопрос о введении запрета регистрации автомобилей для алиментщиков, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:41:00+03:00

2025-05-21T14:41:00+03:00

2025-05-21T14:41:00+03:00

россия

санкт-петербург

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

петербургский юридический форум — 2025

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С. Петербург, 21 мая – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) прорабатывает вопрос о введении запрета регистрации автомобилей для алиментщиков, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним", - сказал он в кулуарах ПМЮФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/reestr-2018000427.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), петербургский юридический форум — 2025