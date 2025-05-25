https://ria.ru/20250525/dolzhniki-2018923550.html

На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам

На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам - РИА Новости, 25.05.2025

На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам

Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T00:13:00+03:00

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общество

россия

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов, убедился корреспондент РИА Новости. "Черный список должников по алиментам" стал доступен на сайте ФССП России. Найти его можно на главной странице в разделе "Узнай о своих долгах". Как ранее сообщал РИА Новости директор Службы Дмитрий Аристов, данные об алиментщиках в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения им задолженности.

https://ria.ru/20250429/fssp-2013962809.html

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2025

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общество, россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)