https://ria.ru/20250525/dolzhniki-2018923550.html
На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам
На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам - РИА Новости, 25.05.2025
На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам
Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T00:13:00+03:00
2025-05-25T00:13:00+03:00
2025-05-25T06:08:00+03:00
общество
россия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018288265_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_62c891548d17f419867f96a17d5e2f60.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов, убедился корреспондент РИА Новости. "Черный список должников по алиментам" стал доступен на сайте ФССП России. Найти его можно на главной странице в разделе "Узнай о своих долгах". Как ранее сообщал РИА Новости директор Службы Дмитрий Аристов, данные об алиментщиках в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения им задолженности.
https://ria.ru/20250429/fssp-2013962809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018288265_264:0:2799:1901_1920x0_80_0_0_5c0f288d7ba5f05a7ba489b5d5e75f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам
На сайте ФССП заработал общедоступный реестр должников по алиментам