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На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам - РИА Новости, 25.05.2025
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00:13 25.05.2025 (обновлено: 06:08 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/dolzhniki-2018923550.html
На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам
На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам - РИА Новости, 25.05.2025
На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам
Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2025
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общество
россия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов, убедился корреспондент РИА Новости. "Черный список должников по алиментам" стал доступен на сайте ФССП России. Найти его можно на главной странице в разделе "Узнай о своих долгах". Как ранее сообщал РИА Новости директор Службы Дмитрий Аристов, данные об алиментщиках в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения им задолженности.
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общество, россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам

На сайте ФССП заработал общедоступный реестр должников по алиментам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной службы судебных приставов России
Табличка на здании Федеральной службы судебных приставов России - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Табличка на здании Федеральной службы судебных приставов России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов, убедился корреспондент РИА Новости.
"Черный список должников по алиментам" стал доступен на сайте ФССП России. Найти его можно на главной странице в разделе "Узнай о своих долгах".
Как ранее сообщал РИА Новости директор Службы Дмитрий Аристов, данные об алиментщиках в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения им задолженности.
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ОбществоРоссияДмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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