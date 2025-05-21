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ФССП призвала отслеживать расходы алиментщиков - РИА Новости, 21.05.2025
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14:27 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/fssp-2018255582.html
ФССП призвала отслеживать расходы алиментщиков
ФССП призвала отслеживать расходы алиментщиков - РИА Новости, 21.05.2025
ФССП призвала отслеживать расходы алиментщиков
Финансовые расходы алиментщиков необходимо отслеживать, заявил на ПМЮФ директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:27:00+03:00
2025-05-21T14:27:00+03:00
россия
санкт-петербург
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
петербургский юридический форум — 2025
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Финансовые расходы алиментщиков необходимо отслеживать, заявил на ПМЮФ директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "Надо лишить его возможности использовать доход на иные цели только тогда, когда он выполнил свою обязанность по оплате алиментов", - отметил Аристов на сессии "Долг платежом красен. Расширение инструментов воздействия на должников по алиментам". Он также уточнил, что все, что не связано с наличным денежным обращением, в России сейчас может контролироваться. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, санкт-петербург, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), петербургский юридический форум — 2025, общество
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Петербургский юридический форум — 2025, Общество
ФССП призвала отслеживать расходы алиментщиков

Глава ФССП Аристов призвал отслеживать финансовые расходы алиментщиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Финансовые расходы алиментщиков необходимо отслеживать, заявил на ПМЮФ директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
«
"Надо лишить его возможности использовать доход на иные цели только тогда, когда он выполнил свою обязанность по оплате алиментов", - отметил Аристов на сессии "Долг платежом красен. Расширение инструментов воздействия на должников по алиментам".
Он также уточнил, что все, что не связано с наличным денежным обращением, в России сейчас может контролироваться.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияСанкт-ПетербургДмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Петербургский юридический форум — 2025Общество
 
 
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