https://ria.ru/20250521/fssp-2018255582.html

ФССП призвала отслеживать расходы алиментщиков

ФССП призвала отслеживать расходы алиментщиков - РИА Новости, 21.05.2025

ФССП призвала отслеживать расходы алиментщиков

Финансовые расходы алиментщиков необходимо отслеживать, заявил на ПМЮФ директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:27:00+03:00

2025-05-21T14:27:00+03:00

2025-05-21T14:27:00+03:00

россия

санкт-петербург

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

петербургский юридический форум — 2025

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Финансовые расходы алиментщиков необходимо отслеживать, заявил на ПМЮФ директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "Надо лишить его возможности использовать доход на иные цели только тогда, когда он выполнил свою обязанность по оплате алиментов", - отметил Аристов на сессии "Долг платежом красен. Расширение инструментов воздействия на должников по алиментам". Он также уточнил, что все, что не связано с наличным денежным обращением, в России сейчас может контролироваться. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/reestr-2018000427.html

россия

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), петербургский юридический форум — 2025, общество