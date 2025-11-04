Рейтинг@Mail.ru
ФССП передала государству почти семь миллионов акций "Кондитерус Ком" - РИА Новости, 04.11.2025
22:37 04.11.2025
ФССП передала государству почти семь миллионов акций "Кондитерус Ком"
ФССП передала государству почти семь миллионов акций "Кондитерус Ком" - РИА Новости, 04.11.2025
ФССП передала государству почти семь миллионов акций "Кондитерус Ком"
Почти семь миллионов акций владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи бенефициары признаны экстремистским объединением, переданы в... РИА Новости, 04.11.2025
россия
москва
украина
дмитрий аристов
генеральная прокуратура рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
Новости
россия, москва, украина, дмитрий аристов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Россия, Москва, Украина, Дмитрий Аристов, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
ФССП передала государству почти семь миллионов акций "Кондитерус Ком"

ФССП: почти семь миллионов акций «Кондитеруса Ком» переданы в доход государства

© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Почти семь миллионов акций владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи бенефициары признаны экстремистским объединением, переданы в доход государства, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"В настоящее время приняты обеспечительные меры по исполнительным документам об обращении в доход государства имущества, принадлежащего Штенгелову Д.Н. и афиллированным лицам. Уже переданы в доход Российской Федерации почти 7 миллионов акций АО "Кондитерус Ком" и более 895,5 тысячи акций АО "Боавишта", принадлежащие Каржиловой М.Г. и Штенгелову", - сообщил он.
Тверской суд Москвы в начале октября по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.
Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц были указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.
Как установила Генпрокуратура, капитализация группы оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Приставы арестовывают имущество владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино"
6 сентября, 06:16
6 сентября, 06:16
 
РоссияМоскваУкраинаДмитрий АристовГенеральная прокуратура РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Происшествия
 
 
