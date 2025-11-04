ФССП передала государству почти семь миллионов акций "Кондитерус Ком"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Почти семь миллионов акций владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи бенефициары признаны экстремистским объединением, переданы в доход государства, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

"В настоящее время приняты обеспечительные меры по исполнительным документам об обращении в доход государства имущества, принадлежащего Штенгелову Д.Н. и афиллированным лицам. Уже переданы в доход Российской Федерации почти 7 миллионов акций АО "Кондитерус Ком" и более 895,5 тысячи акций АО "Боавишта", принадлежащие Каржиловой М.Г. и Штенгелову", - сообщил он.

Тверской суд Москвы в начале октября по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.

Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии , а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц были указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.