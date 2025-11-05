Рейтинг@Mail.ru
10:26 05.11.2025
В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков
В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков
россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков

Аристов: исключение из реестра алиментщиков возможно в случае погашения долга

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Для исключения должника из реестра алиментщиков необходимо полное погашение задолженности, заявил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"Исключение должников из реестра возможно в случаях полного погашения задолженности по алиментам. За время существования реестра такие случаи безусловно были", - сказал он.
Аристов отметил, что процесс взыскания алиментов осуществляется в непрерывном режиме, а количество должников в реестре меняется ежедневно - одни граждане исключаются в связи с полным погашением задолженности, а другие включаются в связи с объявлением их в розыск, привлечением к административной, уголовной ответственности.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Директор ФССП назвал сумму взысканных с россиян алиментов за пять лет
Вчера, 08:05
 
РоссияДмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
