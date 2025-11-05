https://ria.ru/20251105/aristov-2052911976.html
В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков
В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков
В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков
Для исключения должника из реестра алиментщиков необходимо полное погашение задолженности, заявил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. РИА Новости, 05.11.2025
В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков
Аристов: исключение из реестра алиментщиков возможно в случае погашения долга