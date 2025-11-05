В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Для исключения должника из реестра алиментщиков необходимо полное погашение задолженности, заявил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

"Исключение должников из реестра возможно в случаях полного погашения задолженности по алиментам. За время существования реестра такие случаи безусловно были", - сказал он.