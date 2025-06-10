https://ria.ru/20250610/poroshenko-2021922366.html

Срок следствия по делу фабрики Порошенко* продлили до 13 сентября

Срок следствия по делу фабрики Порошенко* продлили до 13 сентября - РИА Новости, 10.06.2025

Срок следствия по делу фабрики Порошенко* продлили до 13 сентября

Срок следствия по делу кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко* "Рошен" в России о мошенничестве с НДС продлено до 13 сентября, арест... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T06:20:00+03:00

2025-06-10T06:20:00+03:00

2025-06-10T06:20:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

липецк

россия

дмитрий аристов

roshen

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Срок следствия по делу кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко* "Рошен" в России о мошенничестве с НДС продлено до 13 сентября, арест активов остается в силе, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уголовное дело по факту мошеннического хищения 180 миллионов рублей от незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость расследуется в отношении неустановленных лиц с 2015 года. Согласно судебным документам, срок предварительного следствия продлен до 126 месяцев, то есть до 13 сентября 2025 года. В этой связи в один из столичных судов поступило ходатайство о продлении до этой же даты срока наложения ареста на имущество "Рошен". Прошение было удовлетворено в начале июня. Речь идет о конфетном цехе, цехе пастиломармеладных изделий, цехе по производству кондитерских изделий и земельных участках кондитерской фабрики в Липецке. Ранее арестованная недвижимость оценивалась в 2 миллиарда рублей. Украинская корпорация Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация "Рошен" приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. В июле 2024 года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250524/poroshenko-2018862843.html

https://ria.ru/20250606/poroshenko-2021207504.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, липецк, россия, дмитрий аристов, roshen, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)