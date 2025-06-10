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Срок следствия по делу фабрики Порошенко* продлили до 13 сентября - РИА Новости, 10.06.2025
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06:20 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/poroshenko-2021922366.html
Срок следствия по делу фабрики Порошенко* продлили до 13 сентября
Срок следствия по делу фабрики Порошенко* продлили до 13 сентября - РИА Новости, 10.06.2025
Срок следствия по делу фабрики Порошенко* продлили до 13 сентября
Срок следствия по делу кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко* "Рошен" в России о мошенничестве с НДС продлено до 13 сентября, арест... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:20:00+03:00
2025-06-10T06:20:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
липецк
россия
дмитрий аристов
roshen
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Срок следствия по делу кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко* "Рошен" в России о мошенничестве с НДС продлено до 13 сентября, арест активов остается в силе, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уголовное дело по факту мошеннического хищения 180 миллионов рублей от незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость расследуется в отношении неустановленных лиц с 2015 года. Согласно судебным документам, срок предварительного следствия продлен до 126 месяцев, то есть до 13 сентября 2025 года. В этой связи в один из столичных судов поступило ходатайство о продлении до этой же даты срока наложения ареста на имущество "Рошен". Прошение было удовлетворено в начале июня. Речь идет о конфетном цехе, цехе пастиломармеладных изделий, цехе по производству кондитерских изделий и земельных участках кондитерской фабрики в Липецке. Ранее арестованная недвижимость оценивалась в 2 миллиарда рублей. Украинская корпорация Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация "Рошен" приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. В июле 2024 года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250524/poroshenko-2018862843.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, липецк, россия, дмитрий аристов, roshen, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Липецк, Россия, Дмитрий Аристов, Roshen, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Срок следствия по делу фабрики Порошенко* продлили до 13 сентября

Срок следствия по делу фабрики "Рошен" в Липецке продлен до 13 сентября

© РИА Новости / Юрий Сорокин | Перейти в медиабанкЛипецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая кондитерская фабрика Roshen - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Юрий Сорокин
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Липецкая кондитерская фабрика Roshen. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Срок следствия по делу кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко* "Рошен" в России о мошенничестве с НДС продлено до 13 сентября, арест активов остается в силе, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Уголовное дело по факту мошеннического хищения 180 миллионов рублей от незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость расследуется в отношении неустановленных лиц с 2015 года.
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Согласно судебным документам, срок предварительного следствия продлен до 126 месяцев, то есть до 13 сентября 2025 года. В этой связи в один из столичных судов поступило ходатайство о продлении до этой же даты срока наложения ареста на имущество "Рошен". Прошение было удовлетворено в начале июня.
Речь идет о конфетном цехе, цехе пастиломармеладных изделий, цехе по производству кондитерских изделий и земельных участках кондитерской фабрики в Липецке.
Ранее арестованная недвижимость оценивалась в 2 миллиарда рублей.
Украинская корпорация Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация "Рошен" приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.
В июле 2024 года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьЛипецкРоссияДмитрий АристовRoshenФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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