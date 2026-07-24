Правительство решило приватизировать бывшую фабрику Порошенко*

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство России решило приватизировать липецкую фабрику, которая была изъята у украинской кондитерской корпорации Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко*, следует из распоряжения кабмина.

Сейчас правительство включило 99,9% Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" и ООО "Рошен" в план приватизации на 2026-2028 годы.

Украинская корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация приняла по политико-экономическим причинам. Производство законсервировали. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.