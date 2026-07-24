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Правительство решило приватизировать бывшую фабрику Порошенко* - РИА Новости, 24.07.2026
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22:36 24.07.2026
Правительство решило приватизировать бывшую фабрику Порошенко*

Правительство России решило приватизировать липецкую фабрику, изъятую у Roshen

© РИА Новости / Юрий Сорокин | Перейти в медиабанкЛипецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая кондитерская фабрика Roshen - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Юрий Сорокин
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Липецкая кондитерская фабрика Roshen. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России решило приватизировать липецкую фабрику, которая была изъята у украинской кондитерской корпорации Roshen Петра Порошенко*.
  • В феврале 2024 года суд удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций и долей двух липецких структур Roshen.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство России решило приватизировать липецкую фабрику, которая была изъята у украинской кондитерской корпорации Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко*, следует из распоряжения кабмина.
В феврале 2024 года суд удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций и долей двух липецких структур Roshen. В июле 2024 года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.
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Сейчас правительство включило 99,9% Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" и ООО "Рошен" в план приватизации на 2026-2028 годы.
Украинская корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация приняла по политико-экономическим причинам. Производство законсервировали. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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РоссияЛипецкПетр ПорошенкоRoshenФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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