Правительство решило приватизировать бывшую фабрику Порошенко*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России решило приватизировать липецкую фабрику, которая была изъята у украинской кондитерской корпорации Roshen Петра Порошенко*.
- В феврале 2024 года суд удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций и долей двух липецких структур Roshen.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство России решило приватизировать липецкую фабрику, которая была изъята у украинской кондитерской корпорации Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко*, следует из распоряжения кабмина.
В феврале 2024 года суд удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций и долей двух липецких структур Roshen. В июле 2024 года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.
Сейчас правительство включило 99,9% Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" и ООО "Рошен" в план приватизации на 2026-2028 годы.
Украинская корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация приняла по политико-экономическим причинам. Производство законсервировали. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму