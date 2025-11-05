Активы семьи осужденного экс-мэра Владивостока передали в доход государства

В апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор, но безрезультатно.

Кроме того, в июле 2022-го суд во Владивостоке признал бывшего мэра виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. В итоге общее наказание составило 15 лет и три месяца колонии строгого режима.

Позже Пушкарев заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.