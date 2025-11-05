Активы семьи осужденного экс-мэра Владивостока передали в доход государства

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Три компании, принадлежавшие должникам, связанным с бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым, перешли в собственность государства, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.
"Обращено в доход государства имущество, принадлежащее должникам, связанным с бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым", — сказал он.
Речь идет о компаниях "Востокцемент", "Лэндлорд" и "Ренессанс Актив Проект".
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор, но безрезультатно.
Кроме того, в июле 2022-го суд во Владивостоке признал бывшего мэра виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. В итоге общее наказание составило 15 лет и три месяца колонии строгого режима.
Позже Пушкарев заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.
В конце сентября Тверской суд Москвы конфисковал активы, принадлежащие семье и доверенным лицам Пушкарева. Сумма составила 79 миллиардов рублей.
Ответчиками значатся несколько физических лиц и более 20 компаний, в том числе "Востокцемент" и "Ренессанс". Как отмечала Генпрокуратура, совокупная стоимость этих двух компаний превышает 79 миллиардов рублей, ежегодная выручка составляет 51 миллиард, а чистая прибыль — 5,4 миллиарда рублей.
По данным надзорного ведомства, Пушкарев фактически владел группой коммерческих компаний, но не декларировал сведения о них и не сообщал в контрольные органы. При этом держатели его компаний и активов долгое время скрывали доходы при помощи офшоров и других иностранных финансовых инструментов.
Защита экс-мэра Владивостока обжалует решение суда
31 октября, 14:39