Активы семьи осужденного экс-мэра Владивостока передали в доход государства
10:50 05.11.2025 (обновлено: 12:08 05.11.2025)
Активы семьи осужденного экс-мэра Владивостока передали в доход государства
Активы семьи осужденного экс-мэра Владивостока передали в доход государства
Активы семьи осужденного экс-мэра Владивостока передали в доход государства
Три компании, принадлежавшие должникам, связанным с бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым, перешли в собственность государства, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.11.2025
владивосток
россия
игорь пушкарев
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
генеральная прокуратура рф
владивосток
россия
2025
Новости
Владивосток, Россия, Игорь Пушкарев, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Генеральная прокуратура РФ
Активы семьи осужденного экс-мэра Владивостока передали в доход государства

Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Игорь Пушкарев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Три компании, принадлежавшие должникам, связанным с бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым, перешли в собственность государства, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.
"Обращено в доход государства имущество, принадлежащее должникам, связанным с бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым", — сказал он.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Приморье арестовали имущество и активы экс-руководителей "Транзит-ДВ"
17 октября, 03:06
Речь идет о компаниях "Востокцемент", "Лэндлорд" и "Ренессанс Актив Проект".

В апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор, но безрезультатно.

Кроме того, в июле 2022-го суд во Владивостоке признал бывшего мэра виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. В итоге общее наказание составило 15 лет и три месяца колонии строгого режима.

Позже Пушкарев заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

В конце сентября Тверской суд Москвы конфисковал активы, принадлежащие семье и доверенным лицам Пушкарева. Сумма составила 79 миллиардов рублей.
Ответчиками значатся несколько физических лиц и более 20 компаний, в том числе "Востокцемент" и "Ренессанс". Как отмечала Генпрокуратура, совокупная стоимость этих двух компаний превышает 79 миллиардов рублей, ежегодная выручка составляет 51 миллиард, а чистая прибыль — 5,4 миллиарда рублей.
По данным надзорного ведомства, Пушкарев фактически владел группой коммерческих компаний, но не декларировал сведения о них и не сообщал в контрольные органы. При этом держатели его компаний и активов долгое время скрывали доходы при помощи офшоров и других иностранных финансовых инструментов.
Владимир Николаев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Защита экс-мэра Владивостока обжалует решение суда
31 октября, 14:39
 
Владивосток Россия Игорь Пушкарев Дмитрий Аристов Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) Генеральная прокуратура РФ
 
 
