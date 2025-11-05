Рейтинг@Mail.ru
Директор ФССП сообщил о сокращении числа производств по алиментным долгам - РИА Новости, 05.11.2025
09:52 05.11.2025
Директор ФССП сообщил о сокращении числа производств по алиментным долгам
Директор ФССП сообщил о сокращении числа производств по алиментным долгам
Число исполнительных производств о взыскании долгов по алиментам стабильно снижается за последние восемь лет, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ... РИА Новости, 05.11.2025
россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Директор ФССП сообщил о сокращении числа производств по алиментным долгам

Директор ФССП Аристов заявил о сокращении числа производств по алиментным долгам

© РИА Новости / Владимир СеменюкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Семенюк
Судебные приставы. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число исполнительных производств о взыскании долгов по алиментам стабильно снижается за последние восемь лет, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"За последние восемь лет принятые меры действительно позволили обеспечить стабильное снижение количества исполнительных документов о взыскании алиментов, находящихся на принудительном исполнении", - сказал он.
Аристов сообщил, что с 2017 года по 2024 год остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей сократился с 845 тысяч до 723 тысяч.
"А по итогам работы за 9 месяцев этого года остаток составил 694 тысячи исполнительных производств, что на 29 тысяч меньше по сравнению с началом текущего года", - добавил он, отметив, что большая часть должников выполняет обязательства по выплате алиментных платежей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Табличка на здании Федеральной службы судебных приставов России - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам
25 мая, 00:13
 
РоссияДмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
