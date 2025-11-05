Директор ФССП сообщил о сокращении числа производств по алиментным долгам

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число исполнительных производств о взыскании долгов по алиментам стабильно снижается за последние восемь лет, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

"За последние восемь лет принятые меры действительно позволили обеспечить стабильное снижение количества исполнительных документов о взыскании алиментов, находящихся на принудительном исполнении", - сказал он.

Аристов сообщил, что с 2017 года по 2024 год остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей сократился с 845 тысяч до 723 тысяч.

"А по итогам работы за 9 месяцев этого года остаток составил 694 тысячи исполнительных производств, что на 29 тысяч меньше по сравнению с началом текущего года", - добавил он, отметив, что большая часть должников выполняет обязательства по выплате алиментных платежей.