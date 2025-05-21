https://ria.ru/20250521/reestr-2018262347.html
В России в ближайшие дни появится общедоступный реестр алиментщиков
В России в ближайшие дни появится общедоступный реестр алиментщиков - РИА Новости, 21.05.2025
В России в ближайшие дни появится общедоступный реестр алиментщиков
Реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:53:00+03:00
2025-05-21T14:53:00+03:00
2025-05-21T17:01:00+03:00
общество
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санкт-петербург
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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С. ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ."Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам, который заработает на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая", — сказал он.Другие заявления Аристова:Тринадцатый Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.Реестр должников по алиментамПланируется, что он будет содержать сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или достигших совершеннолетия недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.Кроме того, в список включат неплательщиков, находящихся в розыске.Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования.О внесении в черный список алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр.
https://ria.ru/20250427/alimenty-2013646224.html
https://ria.ru/20250319/alimenty-1848809630.html
https://ria.ru/20250521/minjust-2018227733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), петербургский юридический форум — 2025
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Петербургский юридический форум — 2025
В России в ближайшие дни появится общедоступный реестр алиментщиков
Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП с 25 мая
С. ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ.
"Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам, который заработает на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая", — сказал он.
Закон о создании реестра должников по алиментам подписал президент Владимир Путин в мае прошлого года. По данным ФССП, в него могут войти более 180 тысяч человек.
Другие заявления Аристова:
- сведения о неплательщиках алиментов будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности;
- должникам хотят запретить получать разрешение и лицензию на оружие и регистрировать авто;
- Федеральная служба судебных приставов предлагает контролировать их расходы;
- алиментщиков должен проверять работодатель и сообщать о нарушениях приставам;
- в прошлом году нашли 44,8 тысячи должников из 135,6 тысячи находящихся в розыске;
- с 2017-го к административной ответственности привлекли более 901 тысячи человек, возбуждено свыше 408 тысяч уголовных дел;
- ФССП за последние восемь лет взыскала свыше 309 миллиардов рублей по алиментам.
Тринадцатый Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге
. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Реестр должников по алиментам
Планируется, что он будет содержать сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или достигших совершеннолетия недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.
Кроме того, в список включат неплательщиков, находящихся в розыске.
Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования.
О внесении в черный список алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр.