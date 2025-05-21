https://ria.ru/20250521/reestr-2018262347.html

В России в ближайшие дни появится общедоступный реестр алиментщиков

В России в ближайшие дни появится общедоступный реестр алиментщиков - РИА Новости, 21.05.2025

В России в ближайшие дни появится общедоступный реестр алиментщиков

Реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:53:00+03:00

2025-05-21T14:53:00+03:00

2025-05-21T17:01:00+03:00

общество

россия

санкт-петербург

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

петербургский юридический форум — 2025

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С. ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ."Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам, который заработает на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая", — сказал он.Другие заявления Аристова:Тринадцатый Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.Реестр должников по алиментамПланируется, что он будет содержать сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или достигших совершеннолетия недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.Кроме того, в список включат неплательщиков, находящихся в розыске.Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования.О внесении в черный список алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр.

https://ria.ru/20250427/alimenty-2013646224.html

https://ria.ru/20250319/alimenty-1848809630.html

https://ria.ru/20250521/minjust-2018227733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, санкт-петербург, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), петербургский юридический форум — 2025