2025-10-05T05:50:00+03:00
Звезда "Папиных дочек" попал в реестр неплательщиков алиментов
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал в реестр злостных неплательщиков алиментов, а общая сумма его долга превышает 2,3 миллиона рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В конце августа РИА Новости со ссылкой на материалы приставов передавало, что Казаков
должен более 1,8 миллиона рублей, из них по кредитам - более 1,3 миллиона рублей.
Вместе с тем 8 сентября Казаков был внесен в реестр неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей.
По данным на 4 октября, общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по "кредитным платежам (кроме ипотеки)" уже почти составляет 1,8 миллиона рублей. При этом приставы возобновили производство по взысканию кредитной задолженности на 502 тысячи рублей, которое ранее значилось прекращенным.
Реестр злостных неплательщиков алиментов заработал в мае. Как ранее рассказывал РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов
, изначально в него были внесены данные о 190 тысячах должников, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.