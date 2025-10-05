Рейтинг@Mail.ru
Звезда "Папиных дочек" попал в реестр неплательщиков алиментов - РИА Новости, 05.10.2025
05:50 05.10.2025
Звезда "Папиных дочек" попал в реестр неплательщиков алиментов
Звезда "Папиных дочек" попал в реестр неплательщиков алиментов - РИА Новости, 05.10.2025
Звезда "Папиных дочек" попал в реестр неплательщиков алиментов
Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал в реестр злостных неплательщиков алиментов, а общая сумма его долга превышает... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T05:50:00+03:00
2025-10-05T05:50:00+03:00
россия
михаил казаков
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
алименты
россия
россия, михаил казаков, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), алименты
Россия, Михаил Казаков, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), алименты
Звезда "Папиных дочек" попал в реестр неплательщиков алиментов

Актер Михаил Казаков из "Папиных дочек" попал в реестр неплательщиков алиментов

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал в реестр злостных неплательщиков алиментов, а общая сумма его долга превышает 2,3 миллиона рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В конце августа РИА Новости со ссылкой на материалы приставов передавало, что Казаков должен более 1,8 миллиона рублей, из них по кредитам - более 1,3 миллиона рублей.
Вместе с тем 8 сентября Казаков был внесен в реестр неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей.
По данным на 4 октября, общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по "кредитным платежам (кроме ипотеки)" уже почти составляет 1,8 миллиона рублей. При этом приставы возобновили производство по взысканию кредитной задолженности на 502 тысячи рублей, которое ранее значилось прекращенным.
Реестр злостных неплательщиков алиментов заработал в мае. Как ранее рассказывал РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, изначально в него были внесены данные о 190 тысячах должников, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.
Россия Михаил Казаков Дмитрий Аристов Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) алименты
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
