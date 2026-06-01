Путин поручил оказать меры поддержки потерявшим жилье во время паводков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить оказание мер соцподдержки гражданам, потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Дагестан и Чеченской Республики обеспечить оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате подтопления в марте – апреле 2026 года. На территориях Республики Дагестан и Чеченской Республики, в том числе в случаях, если такие объекты не прошли процедуру государственной регистрации, но использовались для постоянного проживания в качестве единственного жилья", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года. Ответственный - директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.