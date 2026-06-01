Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил оказать меры поддержки потерявшим жилье во время паводков - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 01.06.2026 (обновлено: 10:05 01.06.2026)
Путин поручил оказать меры поддержки потерявшим жилье во время паводков

Путин поручил оказать меры поддержки потерявшим жилье от паводка в Дагестане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил обеспечить оказание мер соцподдержки гражданам, потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне.
  • Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, ответственным назначен директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить оказание мер соцподдержки гражданам, потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Дагестан и Чеченской Республики обеспечить оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате подтопления в марте – апреле 2026 года. На территориях Республики Дагестан и Чеченской Республики, в том числе в случаях, если такие объекты не прошли процедуру государственной регистрации, но использовались для постоянного проживания в качестве единственного жилья", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года. Ответственный - директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Путин предложил Совбезу обсудить меры по предотвращению паводков и пожаров
6 февраля, 16:09
 
Республика ДагестанНаводнение в ДагестанеВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала