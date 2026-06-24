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Проблема взыскания долгов с двойников осталась в прошлом, заявил глава ФССП - РИА Новости, 24.06.2026
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15:56 24.06.2026
Проблема взыскания долгов с двойников осталась в прошлом, заявил глава ФССП

Аристов: проблема взыскания долгов с двойников осталась в прошлом

© РИА Новости / Игорь ЗарембоСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Судебные приставы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФССП после введения единого реестра населения в середине 2025 года перестала взыскивать долги с двойников.
  • Из 24 миллионов запросов в реестр 4 миллиона были "выбракованы", что позволило предотвратить взыскание средств с должников-двойников.
  • Обязанность проверки по единому реестру населения будет верифицирована и переведена в реестр электронных исполнительных производств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. ФССП РФ после введения в середине 2025 года единого реестра населения не взыскивает долги с двойников, сообщил директор службы Дмитрий Аристов.
В рамках Петербургского международного юридического форума он отметил, что каждый поступивший электронный документ в автоматическом режиме проверяется ФССП по единому реестру населения.
"Некоторое время назад это была проблема, что мы взыскивали деньги с… должников-двойников. Сейчас, спасибо Федеральной налоговой службе, после создания единого реестра населения с середины прошлого года фактически таких фактов нет", - сказал Аристов на сессии "Реестр исполнительных документов: реформа исполнительного производства".
Из 24 миллиона запросов в реестр 4 миллиона было "выбраковано". "Это потенциально мы заблокировали возможность взыскания денежных средств с должников-двойников", - пояснил Аристов.
Он добавил, что эта обязанность проверки по единому реестру населения также будет верифицирована и переведена в реестр электронных исполнительных производств.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнёр форума.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
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5 ноября 2025, 10:26
 
РоссияСанкт-ПетербургДмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
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