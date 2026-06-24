Проблема взыскания долгов с двойников осталась в прошлом, заявил глава ФССП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФССП после введения единого реестра населения в середине 2025 года перестала взыскивать долги с двойников.
- Из 24 миллионов запросов в реестр 4 миллиона были "выбракованы", что позволило предотвратить взыскание средств с должников-двойников.
- Обязанность проверки по единому реестру населения будет верифицирована и переведена в реестр электронных исполнительных производств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. ФССП РФ после введения в середине 2025 года единого реестра населения не взыскивает долги с двойников, сообщил директор службы Дмитрий Аристов.
В рамках Петербургского международного юридического форума он отметил, что каждый поступивший электронный документ в автоматическом режиме проверяется ФССП по единому реестру населения.
"Некоторое время назад это была проблема, что мы взыскивали деньги с… должников-двойников. Сейчас, спасибо Федеральной налоговой службе, после создания единого реестра населения с середины прошлого года фактически таких фактов нет", - сказал Аристов на сессии "Реестр исполнительных документов: реформа исполнительного производства".
Из 24 миллиона запросов в реестр 4 миллиона было "выбраковано". "Это потенциально мы заблокировали возможность взыскания денежных средств с должников-двойников", - пояснил Аристов.
Он добавил, что эта обязанность проверки по единому реестру населения также будет верифицирована и переведена в реестр электронных исполнительных производств.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнёр форума.
В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков
5 ноября 2025, 10:26