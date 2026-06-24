Проблема взыскания долгов с двойников осталась в прошлом, заявил глава ФССП

Краткий пересказ от РИА ИИ ФССП после введения единого реестра населения в середине 2025 года перестала взыскивать долги с двойников.

Из 24 миллионов запросов в реестр 4 миллиона были "выбракованы", что позволило предотвратить взыскание средств с должников-двойников.

Обязанность проверки по единому реестру населения будет верифицирована и переведена в реестр электронных исполнительных производств.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. ФССП РФ после введения в середине 2025 года единого реестра населения не взыскивает долги с двойников, сообщил директор службы Дмитрий Аристов.

В рамках Петербургского международного юридического форума он отметил, что каждый поступивший электронный документ в автоматическом режиме проверяется ФССП по единому реестру населения.

"Некоторое время назад это была проблема, что мы взыскивали деньги с… должников-двойников. Сейчас, спасибо Федеральной налоговой службе, после создания единого реестра населения с середины прошлого года фактически таких фактов нет", - сказал Аристов на сессии "Реестр исполнительных документов: реформа исполнительного производства".

Из 24 миллиона запросов в реестр 4 миллиона было "выбраковано". "Это потенциально мы заблокировали возможность взыскания денежных средств с должников-двойников", - пояснил Аристов.

Он добавил, что эта обязанность проверки по единому реестру населения также будет верифицирована и переведена в реестр электронных исполнительных производств.