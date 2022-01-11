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Биография главы Европарламента Давида Сассоли

Биография главы Европарламента Давида Сассоли - РИА Новости, 11.01.2022

Биография главы Европарламента Давида Сассоли

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в онкологическом центре итальянского города Авиано в ночь на вторник на 66-м году жизни, сообщил в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T07:48

2022-01-11T07:48

2022-01-11T07:48

справки

италия

европарламент

давид сассоли

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в онкологическом центре итальянского города Авиано в ночь на вторник на 66-м году жизни, сообщил в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24 его пресс-секретарь Роберто Куилло. В конце прошлого года Сассоли был госпитализирован в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.Ниже приводится биографическая справка.Итальянский журналист и политик, спикер Европарламента Давид-Мария Сассоли (David-Maria Sassoli) родился 30 мая 1956 года во Флоренции (Италия).Изучал политологию в Университете Флоренции.Начал свою карьеру в качестве журналиста в небольших газетах и информационных агентствах. Затем работал в римской редакции газеты Il Giorno, где в течение семи лет освещал политические события.В 1992 году начал работать на телевидении в качестве новостного корреспондента программы TG3. С 1999 года был специальным корреспондентом новостной программы TG1. В последующем был ведущим новостей TG1, стал одним из самых известных и популярных журналистов в стране.В 2007 года стал заместителем директора программы TG1.В 2009 году был избран в Европейский парламент по списку Демократической партии. Занимал должность главы делегации Демократической партии.В 2014 году был переизбран в Европарламент. 1 июля того же года был избран вице-президентом Европейского парламента. В январе 2017 года вновь был переизбран на пост вице-президента Европарламента.26 мая 2019 года он был вновь переизбран в Европарламент. 3 июля 2019 года Сассоли был избран спикером Европарламента нового созыва на два с половиной года. По итогам второго тура голосования он набрал 345 голосов. Для победы необходимо было получить 334 голоса депутатов.11 января 2022 года Давид-Мария Сассоли скончался в онкологическом центре итальянского города Авиано (Италия) из-за дисфункции иммунной системы.

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справки, италия, европарламент, давид сассоли