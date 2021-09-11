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https://ria.ru/20210911/terakt-1749648899.html
ЕС в годовщину 9/11 выразил солидарность с США в борьбе с терроризмом
ЕС в годовщину 9/11 выразил солидарность с США в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 11.09.2021
ЕС в годовщину 9/11 выразил солидарность с США в борьбе с терроризмом
Лидеры институтов Европейского союза в 20-ю годовщину террористических атак в США выразили полную солидарность с Америкой в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:30
2021-09-11T12:30
в мире
сша
вашингтон (город)
оон
пенсильвания
еврокомиссия
теракты 11 сентября (2001)
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Лидеры институтов Европейского союза в 20-ю годовщину террористических атак в США выразили полную солидарность с Америкой в борьбе с терроризмом.Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авилайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека."Евросоюз поддерживает США и американского президента в продолжающейся борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах. Ужасающие теракты 11 сентября двадцать лет назад изменили ход истории, мы помним о жертвах", - написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Вашингтону "в защите свободы и сострадания перед лицом ненависти". "Даже в самые мрачные, самые тяжелые времена есть место самому лучшему в каждом человеке", - написала Фон дер Ляйен в Twitter.Спикер Европейского парламента Давид Сассоли в своем обращении отметил, что "спустя двадцать лет, борьба с терроризмом не окончена. Мы должны оставаться бдительными".Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вспоминая события 11 сентября 2001 года, заявил, что ЕС применяет комплексный подход к борьбе с терроризмом и экстремизмом, старается устранить причины, перекрыть источники финансирования, ограничить террористический контент в сети интернет.По его словам, последние события в Афганистане показали, что необходимо и дальше переосмысливать подход к борьбе с экстремизмом и терроризмом, модернизировать сотрудничество со стратегическими партнерами, включая США, с ООН и другими международными структурами."В этот день мы не должны забывать, что единственный путь вперед – это объединение усилий и твердое противостояние всем, кто стремится нанести ущерб и разделить наши общества", - указал глава дипломатии ЕС.
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, пенсильвания, еврокомиссия, теракты 11 сентября (2001), урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросовет, давид сассоли
12:30 11.09.2021
 
ЕС в годовщину 9/11 выразил солидарность с США в борьбе с терроризмом

Лидеры институтов ЕС в годовщину 9/11 выразили солидарность с США в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Лидеры институтов Европейского союза в 20-ю годовщину террористических атак в США выразили полную солидарность с Америкой в борьбе с терроризмом.
Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авилайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
Теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
09:09
Фотограф сравнил теракт 11 сентября с гибелью Помпеи
"Евросоюз поддерживает США и американского президента в продолжающейся борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах. Ужасающие теракты 11 сентября двадцать лет назад изменили ход истории, мы помним о жертвах", - написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Вашингтону "в защите свободы и сострадания перед лицом ненависти". "Даже в самые мрачные, самые тяжелые времена есть место самому лучшему в каждом человеке", - написала Фон дер Ляйен в Twitter.
Спикер Европейского парламента Давид Сассоли в своем обращении отметил, что "спустя двадцать лет, борьба с терроризмом не окончена. Мы должны оставаться бдительными".
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вспоминая события 11 сентября 2001 года, заявил, что ЕС применяет комплексный подход к борьбе с терроризмом и экстремизмом, старается устранить причины, перекрыть источники финансирования, ограничить террористический контент в сети интернет.
"Спустя двадцать лет террористические группировки остаются активными и опасными во многих частях мира, включая Сахель, Ближний Восток, Афганистан. Их нападения унесли тысячи жизней, причинили огромную боль и страдания… Сейчас, как никогда, мы полны решимости бороться с терроризмом во всех его формах… Наш опыт научил нас, что в этой борьбе нет простых ответов и быстрых решений. Противодействие терроризму и экстремизму только силой и военной мощью не поможет… Поэтому ЕС применяет комплексный подход, устраняя и искореняя причины экстремизма, перекрывая источники финансирования террористов, ограничивая террористический контент в сети интернет", - написал Боррель.
По его словам, последние события в Афганистане показали, что необходимо и дальше переосмысливать подход к борьбе с экстремизмом и терроризмом, модернизировать сотрудничество со стратегическими партнерами, включая США, с ООН и другими международными структурами.
"В этот день мы не должны забывать, что единственный путь вперед – это объединение усилий и твердое противостояние всем, кто стремится нанести ущерб и разделить наши общества", - указал глава дипломатии ЕС.
"Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" Теракт 11 сентября
© AFP 2021 / Seth McAllister

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
1 из 15

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2021 / Seth McAllister
© AP Photo / Suzanne Plunkett

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
2 из 15

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
© AP Photo / Chao Soi Cheong

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
3 из 15

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
© AP Photo / Mark Lennihan

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

Люди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
4 из 15

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
© AP Photo / Diane Bondareff

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
5 из 15

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
© REUTERS / Sara K. Schwittek

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
6 из 15

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
© AFP 2021 / Stan Honda

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

Мужчина во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
7 из 15

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2021 / Stan Honda
© REUTERS / Ray Stubblebine

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
8 из 15

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
© AFP 2021 / Eric Feferberg

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

Последствия теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
9 из 15

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2021 / Eric Feferberg
© AP Photo / Bill Farrington

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

Поисково-спасательная операция на месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
10 из 15

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

Пожарный на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
11 из 15

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
© AFP 2021 / The White House/Eric Draper

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

Президент США Джордж Буш-младший разговаривает по телефону с вице-президентом Диком Чейни из Air Force One, после вылета с базы ВВС Оффатт в Небраске. 11 сентября 2001 года
12 из 15

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2021 / The White House/Eric Draper
© AFP 2021 / The White House

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

Президент США Джордж Буш-младший с сотрудниками перед своим обращение к нации в связи с террористическими актами 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
13 из 15

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2021 / The White House
© REUTERS / U.S. Customs Service

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

На месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
14 из 15

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
© AFP 2021 / Doug Kanter

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

Женщины на Бруклинской набережной после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
15 из 15

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2021 / Doug Kanter
1 из 15

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2021 / Seth McAllister
2 из 15

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
3 из 15

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
4 из 15

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
5 из 15

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
6 из 15

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
7 из 15

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2021 / Stan Honda
8 из 15

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
9 из 15

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2021 / Eric Feferberg
10 из 15

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
11 из 15

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
12 из 15

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2021 / The White House/Eric Draper
13 из 15

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2021 / The White House
14 из 15

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
15 из 15

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2021 / Doug Kanter
 
В миреСШАВашингтон (город)ООНПенсильванияЕврокомиссияТеракты 11 сентября (2001)Урсула фон дер ЛяйенШарль МишельЕвросоветДавид Сассоли
 
 
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