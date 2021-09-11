https://ria.ru/20210911/terakt-1749648899.html

ЕС в годовщину 9/11 выразил солидарность с США в борьбе с терроризмом

ЕС в годовщину 9/11 выразил солидарность с США в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 11.09.2021

ЕС в годовщину 9/11 выразил солидарность с США в борьбе с терроризмом

Лидеры институтов Европейского союза в 20-ю годовщину террористических атак в США выразили полную солидарность с Америкой в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:30

2021-09-11T12:30

2021-09-11T12:30

в мире

сша

вашингтон (город)

оон

пенсильвания

еврокомиссия

теракты 11 сентября (2001)

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Лидеры институтов Европейского союза в 20-ю годовщину террористических атак в США выразили полную солидарность с Америкой в борьбе с терроризмом.Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авилайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека."Евросоюз поддерживает США и американского президента в продолжающейся борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах. Ужасающие теракты 11 сентября двадцать лет назад изменили ход истории, мы помним о жертвах", - написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Вашингтону "в защите свободы и сострадания перед лицом ненависти". "Даже в самые мрачные, самые тяжелые времена есть место самому лучшему в каждом человеке", - написала Фон дер Ляйен в Twitter.Спикер Европейского парламента Давид Сассоли в своем обращении отметил, что "спустя двадцать лет, борьба с терроризмом не окончена. Мы должны оставаться бдительными".Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вспоминая события 11 сентября 2001 года, заявил, что ЕС применяет комплексный подход к борьбе с терроризмом и экстремизмом, старается устранить причины, перекрыть источники финансирования, ограничить террористический контент в сети интернет.По его словам, последние события в Афганистане показали, что необходимо и дальше переосмысливать подход к борьбе с экстремизмом и терроризмом, модернизировать сотрудничество со стратегическими партнерами, включая США, с ООН и другими международными структурами."В этот день мы не должны забывать, что единственный путь вперед – это объединение усилий и твердое противостояние всем, кто стремится нанести ущерб и разделить наши общества", - указал глава дипломатии ЕС.

https://ria.ru/20210911/terakt-1749631642.html

сша

вашингтон (город)

пенсильвания

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в мире, сша, вашингтон (город), оон, пенсильвания, еврокомиссия, теракты 11 сентября (2001), урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросовет, давид сассоли