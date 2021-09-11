https://ria.ru/20210911/terakt-1749046504.html

"Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" Теракт 11 сентября

"Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" Теракт 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021

"Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" Теракт 11 сентября

Одиннадцатое сентября навсегда останется днем, когда произошел один из самых ужасных терактов в истории человечества. Кадры трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:00

2021-09-11T09:00

2021-09-11T09:00

фото

пентагон

сша

нью-йорк (город)

теракты 11 сентября (2001)

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Одиннадцатое сентября навсегда останется днем, когда произошел один из самых ужасных терактов в истории человечества. Кадры трагедии — в фотоленте Ria.ru.

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, пентагон, сша, нью-йорк (город), теракты 11 сентября (2001)